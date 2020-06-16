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بعد الفتح بأسبوع.. مطاعم وحانات فى فلوريدا تغلق أبوابها بعد زيادة حالات كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:24 م
بعد الفتح بأسبوع.. مطاعم وحانات فى فلوريدا تغلق أبوابها بعد زيادة حالات كورونا كورونا فى أمريكا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه بعد ثلاثة أشهر من جائحة كورونا التى أجبرت الحانات والمطاعم على الإغلاق في ولاية فلوريدا الأمريكية، أغلقت بعض الأعمال في غضون أسبوع واحد من إعادة فتحها بعد ارتفاع حالات الإصابات بكوفيد 19 فى الولاية.

وأعلنت 6 حانات على الأقل في شمال ووسط فلوريدا عن إغلاقها وسط تصاعد حالات كورونا الجديدة التي بلغت ذروتها يوم الأحد الماضى.

وأكدت وزارة الصحة بالولاية منذ ذلك الحين يومين متتاليين من الإصابات التى تتجاوز 2000 حالة جديدة، محطمة الأرقام القياسية عندما بدأ الوباء في مارس.

جاء هذا الإعلان بعد أسبوع تقريبًا من المرحلة الثانية من إعادة الافتتاح في فلوريدا للسماح للحانات ودور السينما ومحلات الوشم بالترحيب بالعملاء مع بعض القيود، كما هو منصوص عليه في خطة إعادة فتح المحافظ رون ديسانتيس.

مع ذلك، أجبرت زيادة انتشار كورونا في فلوريدا بعض الأعمال على الإغلاق. قال صاحب إحدى الحانات على شاطئ جاكسونفيل يوم الأحد الماضى إنه يجب إغلاقه لأن العملاء كانوا إيجابيين لفيروس كورونا.

وقال فرناندو ميزا، صاحب مطعم في فلوريدا فى منشور على فيس بوك: "لقد أصبحت مؤسستنا على علم بوجود أشخاص إيجابيين لكوفيد - 19 زاروا المكان.. سنغلق أبوابنا في الأيام القليلة القادمة لتعقيم الحانة وإرسال موظفينا لإجراء الاختبار."

كما أعلنت شركة أخرى في المنطقة، وهي حانة لينش الأيرلندية، إغلاقها في نهاية هذا الأسبوع بعدما أصيب 15 شخصًا بكورونا هناك.

وقالت امرأة من بين المصابين لـ أكشن نيوز جاكس أمس الاثنين إن جميع الأشخاص الخمسة عشر، الذين كانوا أصدقاء، أظهروا نتائج إيجابية بعد تجمع في 6 يونيو في الحانة.

وأبلغت حانة "لينش" الأيرلندية أيضًا منفذًا إخباريًا محليًا أنه من بين 49 موظفا، كان سبعة اختبارات إيجابية منذ إعادة الفتح في 5 يونيو، وهو الآن مغلق لتعقيم المبنى.


كورونا

فلوريدا

زيادة كورونا فى امريكا

كوفيد19

المطاعم وكورونا

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