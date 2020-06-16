المالية: نتقدم غدا للبرلمان بمشروع قانون لتحسين الأوضاع المالية للأطباء

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن اعتزام الحكومة التقدم غدا لمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الأوضاع المالية للأطباء فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 - 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.
وأوضح معيط أن الموازنة تتضمن 100 مليار جنيه لتحسين المعاشات والمرتبات، لافتا إلى اهتمام الحكومة بدعم الطبقة المتوسطة من خلال نسبة العلاوة المقررة للمخاطبين وغير المخاطبين.
وتابع معيط: "تعديل أوضاع أعضاء المهن الطبية لا يمكن حله فى عام واحد، لكن تم التعامل معه فى الموازنة الجديدة"، مضيفا :"كل فرصة لدعم الطبقة المتوسطة والمهن الطبية لا نتردد فيها، هذه الطبقة تمثل حماية للمجتمع المصرى".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود محمد حمد حامد
عدم صرف المعاش و مكافأة الخدمة لأبنتي الطبيبة بجامعة الفيوم منذ يوليو 2017 حتي الآن
فما بالكم من أن الحكومة بناء علي الحق الأصيل الذي يكفله القانون قد أوقفت صرف معاش الدكتورة الطبيبة أبنتي منال محمود محمد حامد و كذلك مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ تقديم طلب المعاش المبكر في يوليو 2017 حتي الآن حيث كانت الدكتورة تعمل بجامعة الفيوم كلية الطب التي وافق مجلس القسم حتي رئيس الجامعة علي الخروج المبكر بعد عمل 53 سنة سنا.وكان كل شيئ ميسر حتي وصلت المستندات الي تأمينات الفيوم و تجمد كل شيئ بناء علي تعليمات وزيرة التضامن في هذا الوقت. لذلك أرفع هذا الموضوع للدكتورة الوزيرة في حكومتنا الرشيدة للتحقيق و حل هذا الأشكال الغير قانوني و الله الموفق. هذه الشكوي مقدمة الي الدكتورة وزيرة التضامن و السيد الدكتور رئيس الوزراء Edit or delete this