أمين عام الأمم المتحدة: باكستان تحتاج 372 مليون دولار للتعافى من أضرار الجراد

كتبت - هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن المزارعين فى باكستان تأثروا بشكل كبير بسبب غزو الجراد الصحراوى لباكستان، لافتا إلى أنه من المتوقع حدوث المزيد من الأضرار فى نهاية الصيف. وفقا لإحاطة المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك

ولفت الأمين العام إلى أنه تقدم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) المشورة والدعم التقنيين للحكومة لمراقبة الجراد ومكافحته وستقوم منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع شركائنا وبالتنسيق مع الحكومة، بتقييم الاحتياجات فى المناطق الأكثر تضررًا، والتى واجهت أيضا مشكلات أخرى على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، بما فى ذلك الجفاف والفيضانات السريعة موجة باردة ووباء كوفيد– 19

وأكد جوتيريش أن حكومة باكستان إلى 372 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة فى تمويل إضافى للمسح والسيطرة والتعافى من أضرار الجراد حيث يواجه أكثر من 3 ملايين شخص فى باكستان حالة من انعدام الأمن الغذائى الحاد الشديد، مع عدم استقرار الوضع بشكل خاص فى بلوشستان.