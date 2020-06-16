أخبار مصر اليوم.. صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان وزارة التضامن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أنه سيتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من 1/7/2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات، معربة عن تقديرها لأصحاب المعاشات وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالموضوعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات.

السيسى يتابع تطوير العمل بالقضاء ويوجه بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الحماية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين، لا سيما من خلال توفير التعقيم واتباع كافة التعليمات الاحترازية، فضلًا عن التسهيل على المواطنين فى التعامل مع منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال التوسع فى ميكنتها، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.

على عبد العال لنائب: "الحكومة مش شحّاتة" بل وطنية وتعمل فى ظروف قاسية وصعبة

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن حكومة مصر وطنية وتعمل فى ظل ظروف قاهرية وصعبة، رافضًا وصفها بأنها "حكومة شحاته".

زلزال بقوة 5.2 ريختر على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة دون خسائر

سجلت الشبكة القومية للزلازل، مساء اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر شعر بها سكان عدة مدن بالبحر الأحمر ومدن الصعيد.

التعليم: لم نتجاوز الأعداد المسموحة فى اعتذارات امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن اعتذارات المعلمين عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة لم تتجاوز الأعداد المسموح بها طبقا للإحصائيات، مؤكدا أن الأمور تسير وفقا معدلات طبيعية، وكل لجنة سيكون فيها العدد المطلوب من الملاحظين والمراقبين دون أى خلل.

فيديو.. لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

رصد فيديو لحظة نجاح أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مزرعة على مساحة 25 فدان بالبحيرة منزرعة بنبات البانجو المخدر، فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها استهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة ولاسيما مُتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

على عبد العال: حكومة مصطفى مدبولى حكومة حرب ونجحت فى مواجهة آثار كورونا

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه من الظلم أن نقسو على الحكومة الحالية، قائلا: "هى حكومة حرب، وكل موازنات العالم بما فيها أكبر دولة وأكبر موازنة تأن من هذه الجائحة، واقتصاد توقف بالكامل فى كل العالم، وكون الدولة استطاعت مواجهة الأزمة وفى نفس الوقت توازن بين صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد فهذا نجاح".

الرقابة الإدارية تحبط تهريب أجهزة لاسلكية وسجائر مهربة من الجمارك

فى إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة انضباط الأسواق، وبناءا على المعلومات الواردة والتى تشير إلى قيام بعض من متعهدى وموزعى السجائر بافتعال أزمة فى توفيرها والإمساك عن بيعها، فقد قامت الهيئة بالتنسيق والاشتراك مع كل من وزارة التموين، والشركة الشرقية للدخان بتنفيذ حملة مكبرة على عدد من متعهدى بيع السجائر والموزعين لها بمحافظتى القاهرة والجيزة‏، وقد اسفرت الحملة عن عدة مخالفات ما بين الامتناع عن البيع، أو البيع بأزيد من السعر الرسمى المقرر، أو التخزين لكميات من عُلب السجائر، حيث تم ضبط 80 ألف عُلبة مخزنة، و850 عُلبة مُهربة مجهولة المصدر، وحوالى طن ونصف من المعسل، واتُخذت جميع الإجراءات القانونية حيال تلك المضبوطات وتحرر بشأنها 39 محضر مخالفة تم احالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم ضد المخالفين.

مصر للطيران: نسدد 12 مليون دولار قيمة القروض الشهرية للطائرات

صرح الطيار رشدى زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، بأن الشركة تسدد قيمة قروض شهرية للطائرات تقدر بنحو 12 مليون دولار شهريا.

وزير المالية: كنا سنصل لمستويات أوروبا فى نسبة العجز الكلى لولا جائحة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى كان يسير فى الطرق الصحيح لولا جائحة فيروس كورونا، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية ستُمكن الاقتصاد المصرى من التعافى سريعا من أثار الأزمة، قائلا: مصر تمكنت من النزول بالدين العام بنحو 25%، وهذا لم تحققه دولة فى العالم، وفائض أولى فى دولتين فقط مصر رقم 2، الحكومة أنجزت إصلاح مالى ونقدى واقتصادى أشاد به العالم، والثقة جعلتنا نطرح سندات دولية فى أوقات وظروف صعبة وتحظى بثقة المستثمرين".

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

أكد الطيار رشدى زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، أنه لا يوجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية، وما بعد أزمة كورونا المستجد، موضحا أن مقترح زيادة الأسعار كان سيتم وفقا لتطبيق التباعد على الطائرات وهو ما ألغاه الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا".

هيئات برلمانية تفوض السيسى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومى المصرى فى أزمة سد النهضة والأزمة الليبية.

وزير الطيران المدنى: ملتزمون بقرارات الدولة فيما يخص عودة العاملين

قال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، أن المنظمات العالمية للطيران المدنى لم توافق على ترك مقاعد خالية داخل الطائرات، وإنما ألزمت الشركات بتعميم الكمامات على الركاب داخل الطائرات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

تحاول جماعة الإخوان بين الحين والآخر إطلاق الشائعات التى تستهدف مؤسسات الدولة، خاصة الشرطة، حيث كانت آخر شائعاتها وفاة ضابط بكورونا، وهو ما تبين عدم صحته.

الطيران المدنى : 696 مليون جنيه خسائر المطارات المصرية بسبب كورونا

أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن خسائر المطارات على مدار الثلاثة أشهر الماضية نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، تقدر بنحو696 مليون جنيه .‪

مستشار وزيرة التضامن يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات الخاصة بخصوص العلاوات

قال المستشار أحمد الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزيرة التضامن الاجتماعى، أن القضايا المرفوعة من أصحاب المعاشات فى مجلس الدولة والتى حكم لصالحهم ستطبق عليهم الزيادة والعلاوات الخمسة، كما أن أصحاب المعاشات المستحقين اللذين رفعوا قضايا ولم يفصل فيها بعد، سيطبق عليهم الزيادة مستشار وزيرة التضامن يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات .

وزير الطيران: الصحة ستحدد الدول المتفشى بها الوباء لإلزام ركابها بتحليل pcr

قال الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران، أن وزارة الصحة ستقوم بتحديد الدول التى أعلنت "الصحة العالمية" تفشى فيها وباء فيروس كورونا حتى يتم إلزام الركاب الوافدين بعمل تحليل الـpcr الخاص بهم .

وزير الطيران : عودة 57 ألف مصرى من العالقين بالخارج على 315 رحلة

أعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى عن عودة حوالى 57 الف من المصريين العالقين فى عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفى إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.

وزير الطيران : عودة 57 ألف مصرى من العالقين بالخارج على 315 رحلة

أعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى عن عودة حوالى 57 الف من المصريين العالقين فى عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفى إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.

الزراعة: تحصين مليون و248 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والمتصدع

أعلنت الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن إجمالى تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بلغ مليون و248 ألف و138 رأس، لاحتواء اى من الامراض والسيطرة عليه وحماية الثروة الحيوانية وحفاظا عليها وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.

الصحة تنشر 100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفى العجمى بالإسكندرية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على فيس بوك حصيلة حالات الشفاء خلال 100 يوم من مستشفى العزل بالعجمى بالإسكندرية.

المؤبد لمساعد رئيس حى بولاق أبو العلا بتهمة التزوير بطرح شقق للبيع للمواطنين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة مساعد رئيس حى بولاق أبو العلا، وموظف فى إدارة التسكين بحى بولاق بالسجن المؤبد بتهمة التزوير فى محررات رسمية .

وصول أول قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث للمترو

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن وصول السفينة (جلافز كاريدج) إلى ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء ماسان فى كوريا الجنوبية وعلى متنها أول قطار مترو أنفاق جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد وعقد صيانة القطارات لمدة ثمانى سنوات، تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو، بإجمالى تكلفة بقيمة 317 مليون يورو +640 مليون جنيه مصرى (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيه وحيث يتم تمويل الشق الأجنبى من خلال قرض ميسر من الحكومة الكورية بامتيازات عديدة (فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة) بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالى ال32 قطارًا فى مصر من خلال الدعم الفنى لشركة هيونداى وتدعيمها للتصنيع المحلى فى مصر.

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة فى صورة عينية ومنافع إذا كان فيها تمليك للفقراء

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال نصه :"هل يجوز للمؤسسة أن تصرف مِن أموال زكاة المال التى ترد إليها جزءًا فى تنفيذ مشروعٍ لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها، ومساعدة أهالى القرى على أن يعيشوا حياة كريمة؟"

غدا ارتفاع حاد بحرارة الجو وطقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع ملحوظ درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا عن مبادرة "الثقافة بين أيديك" خلال شهر يونيو

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول فعاليات مبادرة "الثقافة بين أيديك" على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب، وذلك خلال شهر يونيو الجارى، والتى تأتى ضمن مبادرة الوزارة "خليك فى البيت ... الثقافة بين أيديك"، والتى تتضمن الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية والثقافية التى قدمتها الوزارة.

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إجراء المفاوضات مع الشركات المنتجة لكمامات القماش بهدف توفيرها للمواطنين على البطاقات التموينية، حيث من المقرر البدء فى توزيعها اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل وأن لجنة هيئة الشراء الموحد ستقوم بتحديد الأسعار التى على أساسها سيتم طرحها على بطاقات التموين، وأن الهدف من الكمامات هو توفير الحماية للمواطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد،حيث سيتم اختيار أفضل الأنواع المطابقة للمواصفات القياسية والمعتمدة من الجهات المعنية .

دار الإفتاء: يجوز للطبيب المعالج لمرضى كورونا التيمم والجمع بين الصلوات

قالت دار الإفتاء المصرية: أن الطبيب الذى يَقْضِى وقتًا طويلًا فى علاج مرضى «فيروس كورونا المستجد» ويرتدى الملابس الطبية الواقية لحمايته من الإصابة بالمرض؛ لا يَسْقُط عنه شرط الوضوء لصحة الصلاة؛ فإذا دَخَل وقت الصلاة وأراد أداءها؛ فالأصل أنَّه لا تصح منه الصلاة بغير وضوءٍ؛ لإجماع الفقهاء على اشتراط الطهارة للصلاة، فإذا تَعذَّر على الطبيبِ المعالج خَلْع الملابس الوقائية التى يرتديها للوضوءِ للصلاة فإنه يتيمم؛ فإن تَعذَّر التيمم عليه أيضًا؛ فحكمه فى ذلك حكم فاقد الطهورين؛ فعليه الصلاة على حاله بلا وضوءٍ ولا تَيَمُّمٍ مراعاةً لحُرْمة الوقت، ولا يجب عليه إعادة ما صلَّاه.

التعليم: لا صحة للحديث عن تعويض أسرة أى طالب يتوفى بكورونا بقيمة 5 آلاف جنيه

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لما تم تداوله بشان تعويض أسرة أى طالب فى الثانوية العامة يتوفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، أثناء أداء الامتحانات التى تنطلق 21 يونيو الجارى، مشددة على أنها إشاعات ولا أساس لها من الصحة.

وزير الأوقاف: جيش واقتصاد قويان يعنى أمة ذات مكانة ومواطنا ذا كرامة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضرورة الالتفاف حول جيشنا ودعمه فى سبيل الحفاظ على الوطن ومكانته، قائلًا: "جيش قوى واقتصاد قوى يعنى أمة ذات مكانة ومواطنا ذا كرامة فلندعم جيشنا ونتقن عملنا لنحفظ لوطننا مكانه بين الأمم".

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك بمشاركة كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كما شارك فى الاجتماع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

عضو بنقابة الأطباء: 68 شهيدا وأكثر من 430 إصابة بفيروس كورونا بين الأعضاء

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 68 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%، مؤكدا أن اليومين الماضيين شهدت تزايد فى أعداد الوفيات بين الأطباء، حيث تم تسجيل حوالى 20 شهيدا، خلال 48 ساعة.

مطار القاهرة يستقبل 875 عالقا مصريا على متن 5 رحلات استثنائية

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات إستثنائية على متنهم 875 عالقا مصريا قادمين من السعودية والإمارات واليمن، حيث قالت مصادر بالمطار أن مطار القاهرة استقبل ظهر اليوم 5 رحلات قادمة من الجوف ودبى والكويت والرياض وعمان بالأردن على متنهم 875 من العالقين المصريين منذ تعليق حركة الطيران بسبب جائحة كورونا مارس الماضى.

التضامن: 2.4 مليون مستفيد من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بقيمة 28 مليار جنيه

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أن القانون الجديد أن أصحاب المعاشات المستحقين العلاوات اخمسة 2.4 مليون قيمة العلاوات 28 مليار جنبه 7 مليارات جنيه سنويا، وأن أصحاب المعاملات زيادة 14% ثم يضاف اليها زيادة التدرج 5 علاوات السابقة وكذلك المجمد عن الفترة السالبة وكذلك الريادة الخاصة بالخمس العلاوات وتعد مذكرة ورفعها إلى رئيس الجمهورية لاعتماد قواعد وأحكام ومواعيد الصرف.

الحكومة: ربط مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى بقاعدة بيانات الغرفة المركزية للصحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة جهود مواجهة فيروس " كورونا" المستجد، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

التعليم تنتهى من قبول اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

تنتهى مساء اليوم الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استقبال طلبات الاعتذار من المعلمين غير الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة، حيث أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات أنه لن يتم مد فترة تقديم الاعتذارات ومساء اليوم الثلاثاء أخر فرصة لقبول اعتذارات المعلمين من قبل لجان الإدارة فى المحافظات المختلفة.

إجلاء 822 عالقا مصريا اليوم من قطر ضمن الجسر الجوى لوزارة الطيران

تسير وزارة الطيران المدنى اليوم الثلاثاء، 4 رحلات استثنائية ضمن الجسر الجوى لإجلاء 822 من العالقين المصريين بقطر، وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، أن شركة مصر للطيران ستسير رحلة فى حين تسير شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران 3 رحلات اليوم، لعودة العالقين المصريين فى بطر وذلك بالتنسق مع سلطنة عمان حيث تقوم شركة طيران عمانية بنقل العالقين إلى مسقط ثم تقوم الطائرات المصرية بنقلهم من مسقط للقاهرة ومن المنتظر أن تصل أولى تلك الرحلات ظهر اليوم وعلى متنها 174 عالقا، نتيجة تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

المشاط : 151 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لبرنامج دعم الطاقة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل ومنحة بقيمة اجمالية تبلغ 151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، وذلك فى ضوء قيام وزارة التعاون الدولى بتوفير حزم من التمويل السريع من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتمويل دعم الموازنة والمساهمة فى مواجهة الآثار السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

السكة الحديد تعلن التأخيرات فى حركة القطارات اليوم.. اعرف التفاصيل

أعلنت هيئة السكة الحديد حركة التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

الطيران الكويتى: 1160 عالقا مصريا يغادرون للقاهرة عبر 8 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، اليوم الثلاثاء، مغادرة 1160 من العالقين المصريين فى الكويت، إلى محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية .