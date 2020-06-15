اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزارة: انكماش الاقتصاد الألمانى فى الربع الثانى سيكون أشد من الربع الأول

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:53 ص
وزارة: انكماش الاقتصاد الألمانى فى الربع الثانى سيكون أشد من الربع الأول كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الاثنين إن الناتج الاقتصادي سينكمش بدرجة أكبر في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع الأول لكن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمؤشرات الارتيادية ينبئان بتجاوز المرحلة الأسوأ.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري إن التخفيف التدريجي للغلق الشامل يُرجح أن يكون الانتعاش الاقتصادي قد بدأ في مايو، لكنها حذرت من أن التعافي في النصف الثاني من العام فصاعدا سيكون بطيئا.

وقالت الوزارة إن المؤشرات الاقتصادية لا تشير إلى تعاف مستدام في سوق الوظائف خلال الأشهر القليلة القادمة. وتوقعت تراجعا كبيرا في الصادرات والواردات للعام 2020 بأكمله.

 


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فيروس كورونا

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