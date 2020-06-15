اليوم السابع
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نيجيريا تسجل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:28 م
نيجيريا تسجل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا اختبارات لإنتاج علاج مضاد لفيروس كورونا
أبوجا (أ ش أ)

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أعلن مركز مكافحة العدوى فى نيجيريا اليوم الاثنين، تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 16 ألفا و85 حالة، وأوضح المركز أن 13 مصابا بـ/كوفيد-19/ ماتوا خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس /كورونا/ في البلاد إلى 420 حالة، فيما وصل إجمالي من خرجوا من مراكز العزل بعد تعافيهم إلى 5220 شخصا بعد خروج 119 شخصا، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة /فانجارد/ النيجيرية.

وأول مارس الماضى، أعلن وزير الصحة النيجيري أوساجي إيهانير،  أن بلاده أكدت ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا،  وكانت الحالة الأولى لرجل إيطالي سافر إلى ولاية أوجون في جنوب غرب نيجيريا. وقال إيهانير في تغريدة على تويتر إن الحالة الجديدة هي لشخص في أوجون خالط الحالة الأولى وهو "ضمن 40 شخصا في العزل يخضعون لمراقبة شديدة. حالته مستقرة".
 
يذكر أن مفوض الصحة فى ولاية لاجوس أكين أبايومى، ذكر أن السلطات النيجيرية تواصلت مع نحو 100 شخص ربما خالطوا أول مصاب فى البلاد بفيروس كورونا، وهو رجل إيطالى الجنسية.

وقال أبايومي في مقابلة عبر الهاتف، "حوالي 100 شخص .. لكن هذا العدد يزداد كل دقيقة"،مضيفا أن بعضا من هؤلاء زار ولايات نيجيرية أخرى أو توجه إلى أوروبا.

 

 


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فيروس كورونا

الصحه النيجيريه

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