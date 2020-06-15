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مصرع شاب غرقا أثناء السباحة بنهر النيل فى العياط

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:25 م
مصرع شاب غرقا أثناء السباحة بنهر النيل فى العياط غرق شاب - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه غرقا خلال السباحة بنهر النيل بالعياط اليوم الإثنين، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال جثته.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالعياط، وتبين أن الغريق شاب يدعى "إ.م.ق" يبلغ من العمر 18 سنة، تعرض للغرق أثناء السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه.

 

بعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

 

الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

 


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