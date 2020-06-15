اليوم السابع
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لو عندك التهاب فى الحلق ..5 حاجات لازم تعملها وانت فى البيت

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:00 ص
لو عندك التهاب فى الحلق ..5 حاجات لازم تعملها وانت فى البيت التهاب الحلق-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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التهاب الحلق من أبرز الاعراض التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا فى الفترة الأخيرة، فقد يكون التهاب الحلق واحدا من أعراض فيروس كورونا، لذلك فى حالة ظهور العرض يجب التعامل فورا وأخذ الاحتياطات اللازمة والذهاب لاجراء الفحوصات، وذلك اذا صاحبه بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة وهمدان الجسم والصداع والسعال.

ولكن فى حالة الاصابة بالتهاب الحلق فقط فعليك باتباع بعض النصائح لعلاجه قد يكون ناتج عن دور برد بسيط ، وحسب ما ذكره موقع patientfirst فهى

 

1: دائمًا ما يبدو التهاب الحلق أسوأ في الصباح ، لذلك اشرب الكثير من السوائل واستخدم أقراص الاستحلاب ، وينصح بالاكثار من الينسون والنعناع والزنجبيل وغيرها من الطرق الطبيعية التى تساعد على تهدئة الحلق.

2:ينصح يتناول الشاى العشبى لانه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى وتساعد على علاج التهاب الحلق.

3: الغرغرة بالماء المالح الدافئ عدة مرات في اليوم تساعد عل تقليل التهاب الحلق والتورم الناتج عنها ، كما يحتوى الملح على بعض الخصائص المضادة للجراثيم والبكتيريا.

 

4:من الممكن استخادم مسكنات الألم الامنة لتخفيف الالتهاب والألم ولكن تحت اشراف الطبيب حتى لا تتعرض لمضاعفات تؤثر على الصحة.

5: التزام الراحة والنوم بعدد ساعات كافية لتعزيز مناعتك لمقاومة المرض والالتهاب.

 


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علاج التهاب الحلق

الم

كورونا

اعراض

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