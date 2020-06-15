غرفة شركات السياحة تتخذ 3 إجراءات لحل أزمة تجديد عقود شركة التأمين

كتبت آمال رسلان

أكدت غرفة شركات السياحة أنها عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي الاياتا بالقاهرة وممثل شركة التامين للوقوف على آخر المستجدات، في إطار متابعتها للمشكلة الحالية الخاصة بتأخر شركة التامين في تجديد عقدها مع منظمة الأياتا والذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي، وما ترتب عليه بمطالبة الأياتا جميع شركات السياحة بتوفير بديل للضمانة المالية، وأعلنت الغرفة أن مجلس الإدارة برئاسة حسام الشاعر قام بإتخاذ الإجراءات الآتية :

أولا: تم التواصل مع الإياتا وإرسال بريد الكتروني لمد المهلة الممنوحة للشركات وفي انتظار رد المنظمة .

ثانبا: تم الاتفاق مع الإياتا على أن تقوم بتحويل الشركات التي لم تصدر تذاكر لمدة عام وعددها 850 شركة الى نظام Go lite من طرفها وفي حالة رغبة الشركة العودة للنظام القديم GO STANDARD يتم تحويلها دون دفع رسوم التحويل حتى نهاية 2020.

ثالثا: تم التواصل مع ممثلي الأياتا بالقاهرة لمناقشة افضل السبل لحفظ حقوق الشركات لدى خطوط الطيران ومنها تقديم خطوط الطيران لخطابات ضمان بنكية لصالح الاياتا لضمان مستحقات شركات السياحة خاصة بالنسبة للتذاكر الملغاه .

ويؤكد مجلس الإدارة أنه يتابع عن كثب الموقف الحالي لشركة التامين وطالب شركات السياحة بإرسال إستفساراتها للغرفة في أسرع وقت إنتظارا لما تسفر عنه الفترة المقبلة لحل تلك المشكلة .