عملية جراحية دقيقة وإستئصال جزء من أمعاء مصابة بكورونا بمستشفى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام، مساء اليوم الإثنين، فى إجراء عملية جراحية دقيقة لمصابة بفيروس كورونا، حيث أجرى الدكتور رمضان أبو المجد أخصائي الجراحة العامة، جراحة دقيقة لإنسداد بالأمعاء لمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وخرج المريض بصحة جيدة.

وأشرف على إجراء العملية كل من الدكتور محمد سعد طبيب مقيم جراحة عامة، والدكتور محمد السيد، حيث يقود فريق التخدير الدكتور وليد أخصائي التخدير، بمعاونة الممرض أحمد سيد، والممرضة إيمان رفاعي، حيث تم عمل استكشاف بالبطن وإستئصال جزء من الأمعاء وتم عمل فتحة براز خارجية مؤقتة، والمريضة تخضع حالياً للعلاج وهي بصحة جيدة وتتعافى بعد الجراحة في قسم العناية.

يذكر أن مستشفى الأقصر العام هى المستشفى الوحيدة التى تقوم بإجراء عمليات العظام والجراحة لحالات الكورونا بالمحافظة، ويأتي هذا بإشراف من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، والدكتور محمد حسن رئيس قسم الجراحة، والدكتور محمد سعد مدير العزل.

وكان قد شهدت مستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، مواصلة العمل على قدم وساق فى خدمة مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما تم إطلاق حملة رش وتعقيم مكثفة داخل المستشفى، لتطهير كافة أقسام وغرف وأسرة وطرقات المستشفى، وذلك لمكافحة العدوى، وذلك بإشراف الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بمواصلة تعقيم وتطهير المستشفيات لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، أنه تم إستمرار عمليات تطهير مبنى مستشفى الأقصر العام، والتى شملت غرف الطوارئ وغرف المرضى وغرف العنايات المركزه وأماكن تواجد المواطنين، وذلك فى إطار مواصلة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة الجميع والحد من إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بين الفريق الطبى.



