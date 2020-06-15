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رويترز: ألمانيا تنهى الجدل حول شركة مصنعة للقاح كورونا وتستحوذ عليها

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:00 م
رويترز: ألمانيا تنهى الجدل حول شركة مصنعة للقاح كورونا وتستحوذ عليها لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لوكاله رويترز أن ألمانيا ستستحوذ على حصة في شركة التكنولوجيا الحيوية غير المدرجة كوريفاك التي تعمل على لقاح فيروس كورونا وذلك بقيمة 300 مليون يورو.

يأتي ذلك بعد أن أثارت المحاولات المبلغ عنها من قبل حكومة الولايات المتحدة للحصول على كوريفاك أو أصولها في مارس  ردة فعل سياسية في ألمانيا ، وشدت ألمانيا على رفضها ذلك مما يعكس الحساسية بشأن ملكية اثنين من مطوري اللقاحات التاجية في البلاد  CureVac و BioNTech .

وقال  وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الاتحادي بيتر ألتماير: "إن تقنية CureVac لديها القدرة على تطوير لقاحات جديدة وطرق علاجية يمكن للكثير من الناس الوصول إليها ومتاحة عبر السوق.

المانيا

 وقد قررت الحكومة الفيدرالية الألمانية الاستثمار في هذا الواعد الشركة لأنها تتوقع أن يؤدي ذلك إلى تسريع برامج التطوير وتوفير الوسائل لـ CureVac لتسخير الإمكانات الكاملة لتقنيتها وإنتاج لقاح لكورونا.

كانت  شركة CureVac الألمانية المتخصصة في صناعة الأدوية البيولوجية كنت أعلنت من قبل أنها تخطط لبدء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كل من بلجيكا وألمانيا في يونيو

ويستخدم اللقاح " RNA – mRNA "، وهو الجزىء المطلوب لنسخ DNA (المواد الوراثية) ، لنسخ المعلومات من واحد أو أكثر من الجينا،  عن طريق حقن mRNA في جسم المريض ،  لكى يتم تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج البروتينات العلاجية المطلوبة نفسها.

ونشرت صحيفة لا ليبر البلجيكية هذا الإعلان الصادر عن جان ستيفان ، رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد، وقال ستيفان ، ان التجارب ستشمل في البداية الأشخاص الذين لم يتعرضوا بعد للفيروس التاجي، ثم إلى الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل للإصابة ، وأخيراً إلى كبار السن ، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.


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لقاح فيروس كورونا

كورونا نيوز

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