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"صحة بلجيكيا" تنتقد اتفاق دول أوروبية لضمان الحصول على نسبة من لقاح كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 03:56 م
"صحة بلجيكيا" تنتقد اتفاق دول أوروبية لضمان الحصول على نسبة من لقاح كورونا كورونا
كتب: أحمد علوى

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قالت وزيرة الصحة العامة الفيدرالية البلجيكية ماجي دي بلوك: "من غير المعقول أن تتفاوض بعض الدول في الاتحاد الأوروبي على لقاح ضد فيروس كورونا خارج المبادرة المشتركة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية".

و بعد أن وقعت أربع دول أعضاء (ألمانيا،فرنسا،إيطاليا،هولندا)على اتفاق يضمن توريد 300 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي اعتبرت قالت دي بلوك أنه من خلال القيام بذلك فإنك تضعف مبادرة المفوضية الإجمالية لحسابك الخاص.

ودافعت المفوضية الأوروبية عن الفكرة يوم الجمعة مع دول الاتحاد الأوروبي للعمل سوية لضمان الحصول على لقاح في المستقبل وجادلت على وجه الخصوص بشأن إنشاء عقود الشراء المسبق.

وقالت دي بلوك : نحن نواصل دعمنا الكامل للمبادرة المشتركة للمفوضية الأوروبية ، لأننا نعتقد أنها أفضل طريقة لتحقيق أقصى قدر من النتائج لمواطنينا” وأضافت : “هذا هو السبب الذي جعل بلجيكا تلتزم دائماً بالمبادرة الشاملة للمفوضية الأوروبية دون مواصلة التفاوض مع عدد قليل من البلدان.

 


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