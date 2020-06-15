وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 8246 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1359 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 537210.



وأشار المقر إلى تسجيل 143 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 7091 شخصا.

وأجري في روسيا حتى الآن أكثر من 15 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".



وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، في وقت سابق، أن ذروة تفشي وباء كورونا في روسيا كانت بتاريخ 11 مايو،. مؤكدة على أن نسبة النمو اليومي لعدد الإصابات قد تراجع حاليا بالمقارنة مع نهاية مارس بحوالي 16 مرة.