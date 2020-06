باحثان بالقومى لبحوث المياه ينشران بحثا دوليا لإزالة الفسفور من الماء

كتبت أسماء نصار

نشرت الدكتورة ريهام القرشى والكيميائى عبد الباقى حسام الجارحى الباحثان بالمعامل المركزية للرصد البيئى التابع للمركز القومى لبحوث المياه بالتعاون مع باحثين آخرين من المملكة العربية السعودية والصين ورقة بحثية بعنوان: Removal of inorganic and organic phosphorus compounds from aqueous solution by ferrihydrite decoration onto grapheme لإزالة مركبات الفسفور غير العضوية والعضوية من الماء باستخدام الجرافين المحمل بأكسيد الحديد المائى (ferrihydrite) على سطحه.



وتهدف الورقة البحثية المنشورة إلى توفير طرق مبتكرة لاستحداث مواد معالجة متقدمة تعمل على إزالة الفسفور العضوى وغير العضوى من الماء، حيث قد يكون مستوى تركيز الفسفور العالى جدًا ساما للإنسان والحيوان.



وأوضح القومى لبحوث المياه أن تواجد عنصر الفسفور فى المياه السطحية يعتبر الأكثر تأثيرا على حياة النبات، حيث من الممكن أن تؤدى زيادة مستويات الفسفور فى النظام البيئى المائى إلى ما يسمى بالشيخوخة المبكرة للنباتات، فالنباتات المائية والطحالب تبدأ فى النمو بسرعة أكبر من المعتاد فى حال زيادة نسبة الفوسفات فى المياه، وبالتالى تؤدى إلى موت النباتات والطحالب والتى تشيخ مبكرا.



وأشار المركز القومى لبحوث المياه إلى أنه تم نشر البحث فى مجلة دولية باسم: Environmental Monitoring and Assessment تابعة لدار نشر Springer والتى تتمتع بتأثير وصدى جيد (معامل تأثير 1.95) فى المحافل العلمية الدولية.



يأتى ذلك ضمن سلسلة الجهود المبذولة من إدارة المركز القومى لبحوث المياه لدعم الباحثين فى مختلف المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز لنشر أبحاث علمية بالمجلات العلمية ذات تأثير عالى فى المحافل الدولية من أجل الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للباحثين.