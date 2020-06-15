اليوم السابع
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الكوليسترول الجيد يجعلك أكثر عرضة لنوبة قلبية فقط فى هذه الحالة

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:00 ص
الكوليسترول الجيد يجعلك أكثر عرضة لنوبة قلبية فقط فى هذه الحالة النوبة القلبية
كتبت فاطمة خليل

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أكدت دراسات جديدة أن وجود نسبة عالية جداً من الكوليسترول الجيد HDL يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وذلك على عكس ما نعرفه من أن النوع الجيد من الكوليسترول يفيد صحة القلب، لكن عندما يرتفع مستوى هذا الكوليسترول الجيد بشكل كبير فقد يضر القلب، وفقاً لجريدة "ديلي ميل" البريطانية.

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وهناك نوعان من الكوليسترول هما:  الضار ويسمى LDL، مسئول عن إتلاف جدران الأوعية الدموية ويساهم في تراكم الرواسب الدهنية الملتهبة المعروفة باسم اللويحات، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية والنوع الجيد ، يسمى HDL ، وهذا يعمل على إزالة الكوليسترول الضار وإعادته إلى الكبد حيث يتم معالجته وإزالته من الجسم.

وقالت دكتورة لورا كور استشارية أمراض القلب: "صحيح أن الكوليسترول الجيد المنخفض جدًا ليس شيئًا جيدًا، لكن ارتفاع مستواه بشكل غير معتاد في بعض الأشخاص ليس وقائيًا ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وأضافت "بالطبع، التركيز على شيء واحد سواء كان ذلك الكوليسترول الكلي، أو HDL أو لن يخبرك بمخاطرك الحقيقية، حيث تعتمد صحة القلب على مجموعة كاملة من الأشياء".

قال البروفيسور بيتر سيفير ، خبير العلاجات الدوائية للقلب في كلية إمبريال كوليدج لندن: "لقد فشلت الأدوية في تقليل عدد النوبات القلبية، وأحدها، النياسين ، له آثار جانبية سيئة، بما في ذلك احمرار الجلد وحكة شديدة ، ومشاكل في القلب، الغثيان والانزعاج الهضمي الآخر وتلف الكبد.

في عام 2018 ، درس تحليل رئيسي على وجه التحديد العلاقة بين HDL وخطر الإصابة بنوبة قلبية والوفاة.

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 لمدة أربع سنوات ، تابع باحثون من كلية الطب بجامعة إيموري، أتلانتا ، ما يقرب من 6000 مريض ، معظمهم يعانون من أمراض القلب ومتوسط ​​عمرهم 63.

خلال الدراسة ، أصيب 13 % بنوبة قلبية أو ماتوا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن شوهد شيء غير متوقع.

كان هناك المزيد من النوبات القلبية في الأشخاص الذين لديهم HDL منخفض جداً، أقل من 1 ، وهذا لم يكن مفاجئًا، ولكن تم مشاهدة عدد كبير مماثل في أولئك الذين لديهم مستويات HDL عالية جدًا ، أكثر من 1.4 فقط أولئك الذين لديهم مستويات HDL بين هذا النطاق شهدوا خطر الإصابة بنوبة قلبية أقل.

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توصل تحليل ثان ، نُشر أيضًا في عام 2018 ، والذي نظر تحديدًا في العلاقة بين HDL والنوبات القلبية لدى النساء بعد انقطاع الطمث، إلى استنتاج مماثل: ارتفاع HDL بدرجة كبيرة خطر على صحة القلب.

 


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