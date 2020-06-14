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مياه المنوفية: قطع المياه عن تلا وضواحيها الاثنين القادم لغسيل الشبكات

الأحد، 14 يونيو 2020 02:39 م
مياه المنوفية: قطع المياه عن تلا وضواحيها الاثنين القادم لغسيل الشبكات صنبور مياه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية ،فى " بيان" لها اليوم ، بأنه سيتم قطع المياة عن مدينة تلا وضواحيها .

وأضاف البيان أنه سيتم قطع المياه الاثنين القادم من الساعه 8 ص وحتى الساعه 4 ظهرا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

ونوه البيان الى أن شركة المياه للشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه يوم الاثنين من الاسبوع الاول والثالث من كل شهر لتفيذ عملية غسيل الشبكات .

وطالبت الشركة المواطنين توفير كافة إحتياجاتهم من المياة بسبب الانقطاع .

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن بدء تنفيذ الإجرءات الفعلية لمنحة بنك الإستثمار الأوروبى بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة ، حيث تم البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 55 شارع بإجمالى تكلفة 3 مليون و250 ألف جنيه بمدينة تلا.

هذا وقد أوضح خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا بأنه تم البدء فى إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 8 شوارع إعتباراً من 20 يناير 2020 بنسبة تنفيذ 18 % ، وجارى تنفيذ باقى الأعمال وذلك ضمن إتفاقية بنك الإستثمار الأوروبى لتطوير البنية التحتية ، مضيفا بأنه سيتم البدء فى 3 من فبراير الجارى تنفيذ وصيانة عدد 5 مدارس بتلا بتكلفة ما يقرب من 11 مليون و138 ألف جنيه .

كما ستشهد مدينة تلا خلال أيام قليلة بدء رصف 17 شارع داخل المدينة بالإنترلوك بتكلفة ما يقرب من 5 مليون و600 ألف جنيه ، كما تشمل أعمال المنحة صيانة مستشفى تلا المركزى والعيادة الشعبية الشاملة بتكلفة 3 مليون و226 ألف جنيه.

يأتى هذا فى إطار إهتمام محافظ المنوفية بالإرتقاء بمستوى البنية التحية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

 


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