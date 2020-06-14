محافظ الغربية: تخصيص مستشفيات لمرضي كورونا حفاظاً علي المواطنين

الغربية - عادل ضرة

وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، بتخصيص عدد من المستشفيات لمرضى فيروس كورونا المستجد فقط ، من خلال التعاون والتنسيق الكامل بين جامعة طنطا ومديرية الصحة والتأمين الصحى، الي جانب ضرورة فصل عملية دخول وخروج المرضى بالمستشفيات مع التعقيم المستمر حفاظا على المواطنين من انتقال عدوى كورونا.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة الأزمات ، والذي عقد اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، واللواء هيثم عاطف، والعميد حازم الخولى، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام للمحافظة ، والدكتور أحمد شوقى مسئول اللجنه العلمية بوزارة الصحة ، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، والدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات، والدكتوره هيام أبو حمر مدير الطب الوقائى بوزارة الصحة والدكتوره حسناء سالم مدير مكافحة العدوي.

أشاد محافظ الغربية بالدور الرائد الذي تقوم به جامعه طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع وريادتها فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وتعاونها البناء مع كافة الجهات وتوفيرها كافة سبل الدعم اللازمة منذ بداية الأزمة وحتي الآن، مثمنا كذلك جهود جيش جامعة طنطا الأبيض في مجابهة "كورونا".

وشدد د. طارق رحمى على تكثيف عمليات عملية النظافة بالمستشفيات والتخلص الأمن من النفايات الطبية ومتابعة التزام الأطقم الطبية وأيضاً الحالات داخل المستشفيات، لافتا إلي ضرورة متابعة فرق الوقاية للمرضى الذين يتم عزلهم بالمنازل وتوصيل العلاج لهم ، وكذلك متابعة المخالطين وسرعة بحث شكاوى المرضي وإيجاد حلول لها .

وطالب د. رحمي من وكيل وزارة الصحة بالغربية بعمل إحصائية بالمرضى المعزولين بالمنازل وعناوينهم ، كما وجه سكرتير عام المحافظة بالتنسيق مع الأمن لرفع الأكشاك الموجودة أمام مستشفى الجامعة بطنطا .

أكد الدكتور مجدى سبع ، رئيس جامعة طنطا ، على أنه على استعداد لتقديم أي دعم من المستشفيات الجامعية، كما طالب بتخصيص مراكز استقبال لمرضي كورونا على أن يتم فحص المريض وتحويلة إلى أقرب مستشفى عزل من محل سكنه حال ثبوت اصابته ، علي أن يتم تغطية هذه المراكز بكوادر طبية، وعمل خريطة توزيع جغرافى للمصابين ، وكتيب ارشادات للمريض حول كيفية تلقى العلاج مع توفير شنطة علاج لمريض العزل المنزلى .

من جانبه، قدم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية الشكر لمحافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا على التعاون والدعم الدائم للصحة فى ظل أزمة كورونا الحالية، مشيرا الى العمل المستمر لإصلاح المعدات الطبية ورفع كفاءتها وتشكيل فرق لمراجعة جميع المرافق والمعدات والأسره وعمل الصيانة اللازمة لها حتى تغطى احتياجات المرضى .