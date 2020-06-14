اليوم السابع
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خالد صلاح
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متشددون يقتلون 20 جنديا و40 مدنيا فى هجومين بشمال شرق نيجيريا

الأحد، 14 يونيو 2020 03:00 ص
متشددون يقتلون 20 جنديا و40 مدنيا فى هجومين بشمال شرق نيجيريا عناصر من الجيش النيجيرى
مايدوجورى (رويترز)

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قال سكان ومقاتل فى قوة مهام مدنية إن متشددين قتلوا 20 جنديا على الأقل، وأكثر من 40 مدنيا وجرحوا مئات فى هجومين بولاية بورنو فى شمال شرق نيجيريا.

 

يأتى الهجومان اللذان وقعا بمنطقتى مونجونو ونجانزاى بعد أيام فقط من مقتل 69 شخصا على الأقل على أيدى متشددين فى غارة على قرية بمنطقة جوبيو فى نفس الولاية.

 

وقال موظفا إغاثة وثلاثة من السكان لرويترز إن متشددين مسلحين بأسلحة ثقيلة منها قاذفات صواريخ أغاروا على قوات للحكومة فى مونجونو نحو الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلى مشيرين إلى أنهم قتلوا 20 جنديا على الأقل وانتشروا بالمنطقة لمدة ثلاث ساعات.

 

وذكرت المصادر أن مئات المدنيين أصيبوا فى إطلاق النار وملأوا مستشفى محليا مضيفين أن بعضهم اضطروا للبقاء خارج المنشأة انتظارا للمساعدة.

 

وقال اثنان من السكان ومقاتل فى قوة المهام المدنية المشتركة إن المتشددين دخلوا نجانزاى أيضا فى نفس التوقيت تقريبا يوم السبت. وذكرت المصادر أن المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية وشاحنات بيك أب وقتلوا أكثر من 40 مدنيا، ولم يرد متحدث عسكرى على طلبات للتعقيب، وأعلن تنظيم داعش فى غرب أفريقيا مسؤوليته عن هجومى السبت وهجوم منطقة جوبيو.

 

 


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