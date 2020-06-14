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لتسريع رفع الحجر الصحى.. المغرب يجمع المصابين بكورونا فى مستشفيين

الأحد، 14 يونيو 2020 05:54 م
لتسريع رفع الحجر الصحى.. المغرب يجمع المصابين بكورونا فى مستشفيين المغرب
كتب أحمد عرفة

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ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن المغرب، بدأ اليوم الأحد، فى تجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد فى مستشفيين متخصصين، وذلك بعد أيام قليلة على قرار تمديد الحظر فى المدن الكبرى شهرا آخر حتى 10 يوليو المقبل، فى قرار يهدف إلى التسريع من الرفع التدريجى للحجر الصحى المفروض منذ مارس الماضى.

وأفاد بيان لوزارتى الداخلية والصحة أن نحو 700 مصاب بالمرض، يعالجون حاليا فى مختلف مستشفيات المملكة، سيتم تجميعهم فى مستشفيين متخصصين فى مدينتى بنسليمان قرب الدار البيضاء (غرب) وبنجرير القريبة من مراكش (جنوب) وسيشمل هذا الإجراء أيضا الحالات الممكن اكتشافها مستقبلا.

وبدأت العملية الأحد بحسب مصدر من وزارة الصحة المغربية، علما بأن المستشفيين المعنيين يخضعان لإدارة مشتركة بين أطباء مدنيين وعسكريين، كما أن هذا الإجراء سيمكن من التسريع فى عملية الرفع التدريجى للحجر الصحى ابتداء من 20 يونيو، مؤكدا التطور المتحكم فيه للوضع المرتبط بوباء كورونا.

يأتى ذلك بعد أيام قليلة من قرار السلطات تمديد الحجر المفروض منذ 20 مارس، شهرا آخر حتى 10 يوليو في معظم المدن الكبرى، مع تخفيفه في باقي المناطق ويحظر الحجر التنقل إلا بتراخيص في حالات محددة أبرزها التوجه للعمل، تحت طائلة عقوبات للمخالفين.

فيما أشار بيان وزارتي الداخلية والصحة إلى أن عملية التجميع سيوازيها استمرار إجراء اختبارات الكشف واسعة النطاق للمخالطين، وأضاف أن تجميع المصابين يهدف أيضا إلى فتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج مرضى آخرين، حيث بلغ مجموع المصابين بفيروس كورونا المستجد فى المغرب حتى الأحد 8734 شخصا، توفى منهم 212 وتماثل 7725 للشفاء.


كورونا

مستشفيات

إصابات

ازمه كورونا

المغرب

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