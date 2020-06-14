اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عدد العاطلين فى كوريا الجنوبية يصل لمستوى قياسى.. اعرف التفاصيل

الأحد، 14 يونيو 2020 03:22 م
عدد العاطلين فى كوريا الجنوبية يصل لمستوى قياسى.. اعرف التفاصيل أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات نُشرت اليوم الأحد، أن عدد العاطلين عن العمل فى كوريا الجنوبية وصل لمستوى قياسى خلال شهر مايو الماضي، وذلك في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، عدد العاطلين عن العمل الذين يحاولون البحث عن العمل منذ أقل من ثلاثة أشهر وصل إلى 735 ألف شخص في شهر مايو الماضي، مقارنة بـ 107 ألف شخص خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعد هذا أكبر عدد عاطلين يتم تسجيله خلال شهر مايو منذ بدء تجميع بيانات العاطلين في يونيو 1999 – بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء-

 ويرجع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى تبنى قواعد التباعد الاجتماعي منذ مطلع مايو الماضي، مما دفع بعض الأشخاص الذين يعملون في أنشطة غير اقتصادية للسعي للبحث عن وظائف.

وكانت الحكومة قد خففت من القواعد المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في السادس من مايو الماضي، لتمكين المواطنين من تأدية الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في ظل قواعد الحجر الصحي.

وقد بلغ معدل البطالة 4.5% في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عشرة أعوام.

وتراجع عدد العاملين بواقع 392 ألف شخص ليصل إلى 26.93 مليون مواطن في مايو الماضي، ليمثل بذلك ثالث شهر على التوالي يسجل تراجعا في أعداد العاملين.


كوريا الجنوبيه

اخبار كوريا الجنوبيه

البطاله فى كوريا

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

محمد صلاح جاهز لديربى ليفربول ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح جاهز لديربى ليفربول ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

مياه المنوفية: قطع المياه عن تلا وضواحيها الاثنين القادم لغسيل الشبكات

مياه المنوفية: قطع المياه عن تلا وضواحيها الاثنين القادم لغسيل الشبكات

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة