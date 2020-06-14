اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

صحفى بريطانى يكشف تحليله عدم وجود أجسام مضادة رغم التعافى

الأحد، 14 يونيو 2020 08:00 م
صحفى بريطانى يكشف تحليله عدم وجود أجسام مضادة رغم التعافى اختبارات الاجسام المضادة
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار صحفى بريطاني الجدل من جديد حول المناعة ضد فيروس كورونا، حيث إنه أجرى اختبار الأجسام المضادة 3 مرات على مدار 3 أشهر وكشف الاختبار عدم وجود أجسام مضادة ضد الفيروس رغم التعافي، وهو ما جعله يشعر بالفزع من أنه يمكن أن يصاب بالفيروس مرة أخرى، بحسب ما نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

Annotation 2020-06-14 110145

وقال الصحفى البريطاني " بين لازرس " إنه أصيب بكوفيد -19 في شهر مارس الماضي ولكن خلال الأسبوعين الماضيين، أجرى 3 اختبارات أجسام مضادة، وكانت جميعها سلبية أي أن جسمه لم يكون أجسام مضادة.

وأوضح أنه على الرغم من أن هذه الاختبارات حساسة للغاية، إلا أن هناك فرصة ضئيلة لإعطاء نتيجة خاطئة، خاصة أنه أجرى الاختبار 3 مرات، مضيفاً: "بعد ثلاثة أشهر من الإصابة بالفيروس، ليس لدي أجسام مضادة فهل هذا يعني أنني يمكن أن أصاب مرة أخرى به."

29566592-8417409-image-a-5_1592060320734

واختبار الأجسام المضادة هو اختبار دم بسيط يكشف البروتينات التي يطلقها الجهاز المناعي استجابة لفيروس كورونا وإذا كان الاختبار إيجابيًا، وقمت بتطوير أجسام مضادة، فهذا يعني أنك قد تعرضت للفيروس- وأن جهاز المناعة الخاص بك مهيأ لمحاربة العدوى ، ومن غير المحتمل أن تحصل عليه مرة أخرى.

وقال الدكتور سيمون كلارك، خبير الفيروسات في جامعة ريدينج أن بعض الدراسات الآن تشير إلى أن ما يصل إلى واحد من كل عشرة مرضى Covid-19 لا ينتج استجابة كبيرة من الأجسام المضادة.

29567222-8417409-image-a-3_1592059194630

يقول الدكتور كلارك: "تتم رؤيته أكثر في الأشخاص الذين لم يكن لديهم مرض كافٍ لدخول المستشفى، مضيفاً لا نعلم كم من الوقت تتجمع الأجسام المضادة عند الناس بعد تعافيها - وقد تكون متغيرة للغاية "قد يعني هذا أن الأشخاص معرضون للإصابة مرة أخرى بعد شهور".

 


اختبارات الاجسام المضادة

الاجسام المضادة

تحليل الاجسام المضادة

دقة اختبارات الاجسام المضادة

المناعة ضد كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة القاهرة يكشف جهود الجامعة فى مواجهة كورونا.. الخشت: نظمنا 15 دراسة سريرية عن الفيروس وخصصنا 100 مليون جنيه لـ"الدراسة عن بعد".. أجرينا مسحات طبية لـ5003 طلاب.. وتعاونا فى البحوث المشتركة لإيجاد مصل

الأحد، 14 يونيو 2020 11:04 ص

الجامعة العربية تناقش تأثير أزمة كورونا على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة

الأحد، 14 يونيو 2020 10:58 ص

اليابان تعلن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 10:55 ص

شركة صينية تعلن عن نتائج جيدة لتجارب لقاح كورونا وتؤكد:قادر على منع الإصابة

الأحد، 14 يونيو 2020 10:53 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة