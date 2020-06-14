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رئيس جامعة الزقازيق يشيد بابتكارات طلاب جامعة الطفل لمواجهة جائحة كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 07:32 م
رئيس جامعة الزقازيق يشيد بابتكارات طلاب جامعة الطفل لمواجهة جائحة كورونا أحد ابتكارات الأطفال
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بابتكارات طلاب جامعة الطفل (أطفال علماء المستقبل) المتميزة بهدف المشاركة الفعالة فى إيجاد حلول عملية تساهم فى مواجهة جائحة كورونا، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الطلاب المبتكرين لاستعراض مشروعاتهم البحثية وابتكاراتهم، بحضور الدكتور عاطف عامر أستاذ الكيمياء بكلية العلوم ومنسق جامعة الطفل.

 

وخلال اللقاء، استمع رئيس الجامعة لأفكار الطلاب المبتكرين ومشروعاتهم البحثية وسبل تطبيقها، مشيراً إلى سعى الجامعة الدائم لتقديم الدعم اللازم لهم وذلك إيماناً بأهمية الاستفادة من الأفكار العلمية لجيل المستقبل من الأطفال ومشاركتهم الإيجابية فى خدمة مجتمعهم.

 

وأثنى شعلان على الأفكار المتميزة والمتنوعة للطلاب فى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة أزمة كورونا، حيث استعرض الطالب عبد الرحمن محمد إبراهيم (10 سنوات) مشروعه البحثى عن دور أشعة الشمس فوق البنفسجية فى عملية التعقيم والتطهير من الفيروسات وأهمية استخدامها كبديل عن المطهرات الكيميائية بالإضافة إلى أهميتها لجسم الإنسان من خلال تنفيذ وحدة متكاملة تستخدم للتعقيم ضد الفيروسات بالغرف والأماكن المغلقة خلال وقت قصير عن طريق التحكم الآلى (كغرف العمليات، وغرف المرضى بالمستشفيات).

 

كما قدم الطالب كريم مدحت السيد( 13 سنة) شرح تفصيلى عن ابتكاره لعربية روبوت تعمل بالأردينو تستخدم للتعقيم ضد الفيروسات بالأماكن الضيقة التى يصعب الوصول إليها باستخدام الوحدات الكبيرة وذلك عن طريق جهاز التحكم عن بعد أو باستخدام الموبايل، بينما شرح الطالب مهند ماهر محمد عبدالله (10 سنوات) الاستخدام الطبى لبعض النباتات الطبية كبديل عن بعض الأدوية فى العلاج من الأمراض الفيروسية، وقدمت الطالبة ياسمين مدحت (16 سنة) مشروع توعوى للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة لنشر الوعى الصحى وتوضيح سبل الحماية من خطر العدوى بفيروس كورونا ونشر تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية باستخدام وسائل الاتصال المختلفة.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور عاطف عامر أنه تم إعداد 30 مشروع بحثى وابتكارى متنوع عن سبل مواجهة جائحة كورونا من خلال طلاب جامعة الطفل وذلك فى إطار الشعور بأهمية المشاركة فى إيجاد حلول حقيقية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الاهتمام بالاستفادة من أنشطة الطلاب خلال الأجازة الصيفية فى مجالات (الطاقة، الطب، المياه، جائحة كورونا) تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة الزقازيق وأكاديمية البحث.


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