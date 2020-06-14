الهجرة: ترجمة حلقات من مسلسل "الاختيار" للإنجليزية والفرنسية للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة ، إنه فى إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى الثقافى والقومى بين أبناء الشعب المصرى وخاصة المقيمين بالخارج ، تم ترجمة آخر ثلاث حلقات من "مسلسل الاختيار "العمل الدرامى الوطني"، وذلك استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية ونشر الوعى بقضايا الأمن القومى بينهم، والتى تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى صورة دورات تثقيفية .

وجاءت الترجمة استجابة لمبادرة من وزيرة الهجرة؛ لنقل تلك الروح الوطنية لشباب المصريين بالخارج؛ نظرا لما قدمته الحلقات الأخيرة من المسلسل

المصرى "الاختيار" من توثيق دقيق لأحد أهم المعارك ضد التكفيريين فى شمال سيناء وشهدت عرضا متميزا لتفاصيل "ملحمة البرث" وظهور الأبطال الحقيقيين وشهادات حية من الضباط والجنود المقاتلين فى شمال سيناء من المشاركين فى ملحمة البرث والهجوم على كمين الفرافرة، وشهادة السيدة "منار سليم" زوجة العقيد أحمد منسي.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن الحلقات سيتم بثها بالترجمة الإنجليزية والفرنسية، عبر صفحات الوزارة الرسمية وصفحات شباب المصريين بالخارج بالإضافة لتوزيعها على رموز الجاليات المصرية فى الخارج.

وطيلة شهر رمضان الماضي، تصدر مسلسل الاختيار نسب المشاهدة، فى حين كانت النهاية مختلفة ومميزة، أشاد بها المتابعون، وتصدرت مواقع التواصل، كما جاء تتر نهاية المسلسل "سلام سلام" بصوت النجمة أصالة.

يذكر أن مسلسل الاختيار تناول حياة قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، أحمد صابر منسي، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، كما أظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل وزملائه، وعرضا كاملا للتحديات التى تواجه شمال سيناء وآليات مواجهتها، ما يبرز جهود الدولة المصرية فى تنمية سيناء وتوفير فرص العمل والمشروعات المتنوعة.