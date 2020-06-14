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الفريق الطبى بـ"العجمى النموذجى" يؤدون صلاة الجنازة على ثانى شهداء العلاج الطبيعى بكورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 10:09 ص
الفريق الطبى بـ"العجمى النموذجى" يؤدون صلاة الجنازة على ثانى شهداء العلاج الطبيعى بكورونا صلاة الجنازة على ثانى شهداء العلاج الطبيعى بكورونا
كتبت آية دعبس

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تقدمت الفرق الطبية بمستشفى العجمى النموذجى للحجر الصحى لمرضى الكورونا، بخالص التعازي لوفاة الدكتورة هبة نبيل عبده، أخصائية العلاج الطبيعى بمستشفى أبو قير العام، داعيين الله أن يرحمها ويغفر لها وأن يدخلها فسيح جناته، حيث أدت الفرق الطبية صلاة الجنازة على روح ثانى شهداء العلاج الطبيعى جراء الإصابة بفيروس كورونا.
 
يأتى ذلك بعدما أعلن الدكتور حافظ شوقى، وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعى، وفاة الدكتورة هبة نبيل، أحد فرسان الجيش الأبيض من العلاج الطبيعى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
 
وأوضح شوقى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتورة هبة ثانى حالة وفاة فى مهنة العلاج الطبيعي، بعد الدكتور عبد الناصر حسن نقيب العلاج الطبيعى بالأقصر، مدير مستشفى الأقصر العام السابق.
 
كان قد قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن عدد الإصابات بين الأعضاء بفيروس كورونا المستجد، والتى تمكنت النقابة من التوصل لها 80 عضوا، مشيرا إلى أن وجود حالة وفاة واحدة حتى الآن، هو الدكتور عبد الناصر حسن نقيب العلاج الطبيعى بالأقصر، مدير مستشفى الأقصر العام السابق، جراء إصابته بفيروس كوفيد19.
 
وأوضح عزت، فى تصريحات خاصة سابقة لليوم السابع،: أنه لصرف الإعانات المقررت من النقابة لصالح أعضائها العاملين بمستفشات العزل "2000 جنيه"، و20 ألف لأسر شهداء الفيروس من اعضاء النقابة، يستلزم تقديم خطاب من مكان الحجر أو المديرية التابع لها، تُثبت وجوده فى المستشفى لمده 14 يوم، وطبيعة العمل داخل الحجر.
 
كما قال الدكتور خاطر جاد، الأمين العام لنقابة العلاج الطبيعى، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة تدرس إمكانية تجهيز مقرات لعزل أعضائها المصابين بفيروس كورونا، من الحالات البسيطة التى لا تحتاج إلى عناية مركزة أو أجهزة تنفس صناعى ويتم عزلها منزليا، وذلك بمقرات النقابة الثلاثة "القصر العينى، الظاهر، القاهرة الجديدة"، على أن تتكفل النقابة بتوفير وتجهيز أماكن العزل والإقامة للأعضاء المصابين.
 
 
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