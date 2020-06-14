وبسؤال الطبيب، أفاد أن شخصا ونجله دخلا عليه المستوصف، ودار بينهم حديث، إلا أنه فوجىء بالشخص يعتدي عليه بالضرب، قبل أن ينصرف مسرعا وبمراجعة كاميرات المستوصف، تم تحديد هوية المعتدي، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله؛ حيث أمر وكيل نيابة الجهراء بسرعة ضبطه وإحضاره.



كما وجه وكيل النيابة بأن يتم تصنيف القضية، باعتبارها (جناية)، بعد أن تلقى التقرير الطبي الخاص بالطبيب، والذي تضمن كسرا في الساق جراء قيام المدعى عليه باستخدام العنف المفرط مع الطبيب.

ومن جانبه، أكد مصدر أمني أن ضبط الوافد سيتم في غضون فترة وجيزة، خاصة أنه تم تحديد هويته من خلال البطاقة المدنية التي استخدمها في المستوصف، والتي تخص ابنه المريض.