اليوم السابع
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اجتماع لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا فى أنقرة

الأحد، 14 يونيو 2020 10:07 ص
اجتماع لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا فى أنقرة جواد ظريف مع لافروف
كتب سمير حسنى

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توجه وزير الخارجية الإيراني محمد  جواد ظريف إلى تركيا اليوم ، بالتزامن مع زيارة وزيري خارجية ودفاع روسيا إلى أنقرة، وقالت مصادر لشبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأحد إنه من المرتقب أن يعقد وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران غدا اجتماعات بشأن سوريا.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال أمس، إنه ما زال أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة جيدة لإعادة انتخابه بفضل قاعدة دعمه القوية، على الرغم من تراجع التأييد له في الأشهر الأخيرة.
 
وأضاف ظريف في مقابلة "أكبر خطأ في العلوم الإنسانية هو التنبؤ، خاصة في الظروف غير المستقرة والخطيرة. لكن اسمحوا لي أن أتوقع أن فرص إعادة انتخاب السيد ترامب لا تزال أكثر من 50٪". وتابع قائلا "بالطبع فرصته تراجعت بشكل خطير مقارنة بما كان عليه الحال قبل ما بين أربعة وخمسة أشهر ".
 
وقال ظريف في المقابلة المباشرة على موقع إنستجرام مع الصحفي الإيراني فريد مدرسي والتي تمثل أول مقابلة من نوعها مع مسؤول كبير في الجمهورية الإسلامية، "لكن السيد ترامب لديه قاعدة تتراوح بين 30و35٪ لم تتحرك، وبما أن هذه القاعدة لم تتحرك، فلا تزال هناك فرصة لإعادة انتخابه".
 
 
وكانتى وكالة أنباء قريبة من الحرس الثورى الإيرانى، قالت اليوم السبت، إن القوات البحرية الإيرانية، استعدت لاستهداف السفن التجارية الأمريكية فى الخليج الشهر الماضى فى حالة اعتراض القوات الأمريكية ناقلات إيرانية كانت فى طريقها لفنزويلا.

 


ايران

سوريا

تركيا

روسيا

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