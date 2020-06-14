اليوم السابع
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إزالة مبنى مخالف على مساحة 410 أمتار بحى الزهور فى بورسعيد.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 05:11 م
إزالة مبنى مخالف على مساحة 410 أمتار بحى الزهور فى بورسعيد.. صور إزالة المبانى المخالفة بحى الزهور ببورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح – محمد فرج

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شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، والأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء محمد عامر، المستشار الفنى للمحافظة والمحاسب السعيد رخا، رئيس حى الزهور، حملة مكبرة لإزالة مبنى مخالف على مساحة 410 م٢ بمنطقة آرض الجبل بحى الزهور، وذلك لما يمثله من تعديات على أراضى الدولة والبناء دون تراخيص .

وقال بيان، لمحافظة بورسعيد، إن ذلك فى إطار تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف، تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بالقضاء على التعديات على أراضى الدولة وتوقيع العقوبات على المخالفين.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، باستمرار أعمال إزالة التعديات والبناء المخالف فى كافة أحياء المحافظة، تماشيًا مع قرارات الحكومة، ولمنع استغلال البعض للظروف الراهنة فى إقامة مخالفات على ممتلكات الدولة العامة، وتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين.

من ناحية أخرى، تتواصل حاليًا أعمال المرحلة الأخيرة لرصف شارعى الجيش و3 رئيسى بمدينة بورفؤاد ورفع كفاءة الأرصفة الجانبية وذلك لتسهيل حركة المشاه والمركبات.

وأكد المهندس محمد عبدة، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد أن المرحلة الأخيره تتضمن إضافة الطبقة السطحية للأسفلت، وأعمدة الإضاءة العامة على أرصفة الجانبين مشيرا للانتهاء من كافة الأعمال قريبًا.

 

(1)
إزالة المبانى المخالفة بحى الزهور ببورسعيد

 

(2)
إزالة المبانى المخالفة بحى الزهور ببورسعيد

 

(3)
إزالة المبانى المخالفة بحى الزهور ببورسعيد

 

(4)
إزالة المبانى المخالفة بحى الزهور ببورسعيد

 

(5)
إزالة المبانى المخالفة بحى الزهور ببورسعيد

 

(6)
إزالة المبانى المخالفة بحى الزهور ببورسعيد

 

(7)
إزالة المبانى المخالفة بحى الزهور ببورسعيد

 

(8)
إزالة المبانى المخالفة بحى الزهور ببورسعيد

 

(9)
إزالة المبانى المخالفة بحى الزهور ببورسعيد

 

(10)
إزالة المبانى المخالفة بحى الزهور ببورسعيد

 


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