محافظ الجيزة يجتمع بقيادات المحافظة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

كتب سيد الخلفاوى

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءا موسعا للوقوف علي الاستعدادات النهائية لمارثون الثانوية العامة والمنظومة الصحية، بحضور نواب المحافظ ومديري مديريات التربية والتعليم والشئون الصحية والتأمين الصحي ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، حيث يعد يعقد الاجتماع للمرة الثانية لمتابعة الاستعدادات العامة للامتحانات .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تأمين لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها قبل وبعد أداء الامتحانات، وكذا وضع كبائن تعقيم باللجان المدرسية لتعقيم الطلاب وأجهزة كواشف حرارية لرصد درجات حراره الطلاب قبل الدخول، إضافة إلى تجهيز لجان عزل لامتحان الطلاب التى تظهر عليهم الأعراض البسيطة وتوفير الكمامات والمواد المطهرة والسوائل وغيرها من سبل الأمان والسلامة للطلاب.

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز 194 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية، مع الحفاظ على وجود مسافات كافية بين الطلبة بحيث تكون المسافة متر على الأقل، وسيتم تنظيم الجلوس باللجنة ليكون بها 14 طالبا فقط على مسافات متباعدة من بعضهم.

كما شدد محافظ الجيزة على تطهير الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 55 استراحة بـ20 إدارة تعليمية وضمت تخصيص 30 استراحة للرجال و25 استراحة للسيدات وكاملة التجهيزات.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم فى التأكد من الخدمات والمرافق فى كل اللجان والاستراحات.

ووجه المحافظ مديرية الصحة والتأمين الصحى بتوفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف والأدوية اللازمة للحالات المرضية البسيطة وإلى الكهرباء والتليفونات والمياه بتوفير ودعم احتياجات اللجان من الكهرباء والخطوط التليفونية والاتصالات والمياه اللازمة لكل لجنة واستراحة وتوفير احتياطات إضافية منها وإلى التموين لتوفير احتياجات الاستراحات ورؤساء وملاحظى اللجان من الخبز والسلع الضرورية.

ومن جانبه أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم الاستعداد وتجهيز 80 قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم بشكل مستمر مع توفير وسائل التهوية وأخذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة القائمين بالعمل وتوفير الجو الملائم لإنجاز العمل على أكمل وجه مع عقد بروتوكول مع وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان والتقدير وتوفير التعقيم والإجراءات الاحترازية بها.