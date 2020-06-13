اليوم السابع
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"تعليم الإسكندرية": 146 لجنة و22 استراحة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

السبت، 13 يونيو 2020 04:08 م
"تعليم الإسكندرية": 146 لجنة و22 استراحة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة إلى يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة على ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 - 2020 والتى تنطلق فى 21 من يونيو الجارى، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحى لتوفير بيئة امتحانية آمنة لأبنائنا الطلاب.

 

وأكد "الشريف" فى بيان صادر اليوم، على ضرورة الإلتزام التام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن إلتزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذه الظروف الاستثنائية وجائحة كورونا التى تمر بها البلاد، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان. مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى حرصا على حياة أبنائنا الطلاب والمعلمين.

 

وفى سياق متصل؛ أشار يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لأداء الامتحان بالإسكندرية بلغ (47180 ) طالبًـا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانى .

 

 وأكد "الديب" أن لجان قبول الاعتذارات عن أعمال الامتحانات تبدأ عملها يوم الأحد المقبل الرابع عشر من يونيو الجارى وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة فى الشأن، كما تم تجهيز إحدى وثلاثين استراحة للجان السير وأعمال التقدير بواقع ( 22 ) استراحة للرجال وتسع استراحات للسيدات على أفضل نحو ممكن بمايليق بزملائنا رؤساء اللجان والمراقبين والمعلمين وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والتليفزيونات والفُرُش اللازمة للإقامة.


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