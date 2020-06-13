اليوم السابع
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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: برتوكول خاص بعلاج مرضى الغسيل الكلوى المصابين بكوفيد 19

السبت، 13 يونيو 2020 08:04 م
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: برتوكول خاص بعلاج مرضى الغسيل الكلوى المصابين بكوفيد 19 الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية المشرفة علي وضع برتوكولات العلاج للمصابين بفيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية المشرفة على وضع برتوكولات العلاج للمصابين بفيروس كورونا بوزارة الصحة، أن اللجنة وضع برتوكول علاج مخصص للحالات الخاصة والتي تعاني من مشاكل صحية مزمنة وحرجة، مثل أمراض الكلي والقلب والنساء والأطفال والأنف والأذن وتم وإرسالة لجميع المستشفيات منذ شهر أبريل.

وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية المشرفة على وضع برتوكولات العلاج للمصابين بفيروس كورونا بوزارة الصحة: "البرتوكول العلاجي متكامل وبه كل التخصصات ومن ضمنها مرضى الكلي المزمنة والغسيل الكلوي وأمراض الكلي الحادة، وطريقة العلاج عند الإصابة بكورونا".

وأكدت الدكتورة جيهان العسال أنه لا يوجد حتى الآن دواء فعال أو دواء خاص بعلاج فيروس كورونا بشكل محدد، وتابعت: "كل المستحضرات التى يتم استغلالها لمواجهة الفيروس أدوية يتم تجريبها فقط بعضها حقق نتائج مبشرة والبعض الآخر لم يحقق نتائج".

وحول إمكانية توفير لقاح لكورونا قالت الدكتورة جيهان العسال: "العالم يتسابق ومعامل الشركات الكبرى لا تهدأ ولا تكف عن التجريب للأدوية واللقاحات للوصول إلى علاج أو لقاح"، وأضافت: "مصر تشارك فى تجارب عديدة كنوع من مسئوليتها لإيجاد علاج مناسب لفيروس كورونا، ونجرى تجارب داخلية موسعة لذلك تتسق مع مقتضيات البحث العلمى وأخلاقياته".

وكشفت الدكتورة جيهان العسال، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مسالة الحظر الكلى والحظر الجزئى ليست الأساس فى مواجهة فيروس كورونا فالأساس فى الوقاية بالكمامة وباقى الإجراءات الاحترازية، وتابعت: "دول كثيرة نفذت الحظر الكلى وأخرى جزئى ولم يكن له جدوى فى زيادة عدد الإصابات من عدمها، وبالتالى الوقاية هى الأساس من خلال الكمامة والتباعد الاجتماعى، مضيفة: "الحظر الكلى خلف مشاكل اقتصادية للعديد من الدول ولم يفرق معهم فى الإصابات، وأتصور أننا لن نحتاج للحظر الكلى"، مشيرة إلى أن الحظر وقراره مسألة تخضع لجهات عليا.


الصحة

كورونا

لجنة مكافحة كورونا

الغسيل الكلوي

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