اليوم السابع
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القومى للمرأة ينعى فايزة أحمد بصرى الرائدة الريفية بمركز كوم أمبو فى أسوان

السبت، 13 يونيو 2020 06:22 م
القومى للمرأة ينعى فايزة أحمد بصرى الرائدة الريفية بمركز كوم أمبو فى أسوان الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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نعى المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات فايزة أحمد بصرى الرائدة الريفية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان والتى وافتها المنية. 
 
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق حزنها لوفاة الرائدة الريفية فايزة أحمد بصرى، والتى شهد لها الجميع بتفانيها فى العمل كرائدة ريفية متطوعة فى كافة الحملات والمبادرات التى أطلقها المجلس القومي للمرأة.
 
وأعرب المجلس القومي للمرأة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يلهم أهلها وأصدقائها الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.
 
كان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى عقد الاجتماع الثانى لمجموعة عمل تمكين المرأة ضمن إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية عبر الإنترنت، بمشاركة كريستين أراب ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، واريك اوشلين من منظمة العمل الدولية، وممثلين عن هيئات الأمم المتحدة فى مصر، وعن وزارات التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، الخارجية، التعاون الدولى والاستثمار، والتضامن الاجتماعى، وعن المجلس القومى للسكان، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
 
فى البداية رحبت الدكتورة مايا مرسى، بكريستين أراب ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر والتى استلمت مهام عملها مؤخراً فى مصر، متمنية لها التوفيق والنجاح ومزيد من التعاون بينها وبين المجلس خلال الفترة القادمة .
 
وتحدثت الدكتورة مايا مرسى عن وضع المرأة فى مصر حالياً فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعيات الأزمة الحالية على النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 


القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسي

أسوان

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