التموين: لا يوجد أى رقم قومى خاطئ أو اسم مكرر فى أسماء المستحقين

ماجد تمراز

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إنه لا يوجد أي رقم قومي واحد خاطئ أو اسم مكرر في أسماء مستحقي التموين، مشيرا إلى أن الرقم القومي رقم تعريفي لكل مواطن، لكنه يتم إنشاؤه مع ميلاد المواطن، والتزوير يتم بعد وفاة مستحق التموين، أو أنه خارج البلاد، أو كان لديه من الأملاك ما تمكنه من العيش دون الحاجة إلى بطاقة تموين أو السلع التموينية المدعمة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أنه تم البدء في المرحلة الأولى من التنقية أو الاستبعاد، ومرت بـ4 مراحل، وتم إزالة أصحاب السيارات الفارهة والدخول المرتفعة والأملاك، وتم إزالة حوالي 1.8 مليون مواطن من بينهم حوالي 4000 آلاف لديهم سيارات فارهة تعدت أسعار السيارة الواحدة مليون جنيه.



وأوضح، أن هناك حوالي 73 مليون مواطن مصري يحصل على خبز مدعم من الدولة، فضلا عن المستحقين الذي يحصلون على المواد التموينية المدعمة من الدولة.