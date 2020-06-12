عبلة الكحلاوى تكشف عن إصابة 14 حالة بكورونا بدار الباقيات الصالحات

كتب لؤى على

كشفت د.عبلة الكحلاوى العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الازهر ومؤسست دار الباقيات الصالحات لمرضي الزهايمر واطفال السرطان أن حالات المصابين بكورونا لدى الدار 14 فردا بالصبر والاحتواء وبمجهودات أطبائها والعاملين.

وقالت الدكتورة عبلة فى تصريح خاص لليوم السابع أن الدار نجحت فى التعامل مع الحالات المصابة باستقرار 9 حالات وتعافى حالتين و3 حالات فقط حرجه وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة حتى تستمر الدار فى اداء دورها المجتمعي الخدمي لكل المصريين.

واشادت الكحلاوى بسرعة تواصل وزيرة الصحة د. هالة زايد ووجهت بنقل الحالات الحرجة لمستشفى العزل التابعة للدولة كما وجهت د.نفين القباج وزيرة التضامن بتطهير المجمع والاطمئنان على جميع المسنين.

وأكدت د.عبلة فى تأن جمعية الباقيات دائما تعتمد على محبي الخير وكان نداؤها واستغاثتها التى انتشرت خلال الساعات الماضية لجروب خاص من أهل الخير وجاء نتيجة هلعها وخوفها على نزلاء الدار قائلة نحن دار خير نستقبل غالبية الناس مجانا من مرضى الزهايمر الصعب ولكنهم أمانة سنحاسب عليها أمام الله وكان يجب حمايتهم وانقاذهم فى أسرع وقت.

وطالبت الكحلاوي من تحرى الدقة على مواقع التواصل الاجتماعي فى بث أخبار خاطئة قائلة نحن مسئولون امام الله فلا يجب ابدا ان نكون معول هدم لصرح خير، اقامه الله بنية طيبة وهى ابتغاء وجهه الكريم.

ودعت الكحلاوي المصريين بالتكاتف ومواجهة وباء كورونا بالصبر واتخاذ الاجراءات الاحترازية وقيام كل شخص بدوره حتى يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد ويرزقنا أجر الابتلاء والصبر.

كما أصدرت الدكتورة عبلة الكحلاوى بيان اليوم الجمعة، أكدت استمرار العمل بمجمع جمعية الباقيات الصالحات ، وتوجهت بالشكر لوزيرتي التضامن والصحة ومؤسسات المجتمع المدني جاء نصه :

تؤكد جمعيه الباقيات الصالحات استمرار العمل بالمجمع وتوجه الشكر لوزيرتى التضامن والصحة ومؤسسات المجتمع المدنى.

توجهت جمعية الباقيات الصالحات بالشكر والتقدير لمعالي وزيرة التضامن الاجتماعى د نيفين القباج ومعالى وزيره الصحة الدكتورة هالة زايد، حيث قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوجيه كافة سبل الدعم والتطهير من خلال فرق الهلال الأحمر المصرى وقدمت وزيرة الصحة الدعم بتوجيه فريقها برعاية الحالات الحرجة من خلال مستشفيات الدولة، وعلى الفور تم إرسال فرق الهلال الأحمر المصري لتعقيم وتطهير المجمع وقامت بعض مؤسسات المجتمع المدني بالتدخل بتوقير بعض المستلزمات الطبية والوقائية .

وقالت الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس إدارة الجمعية أنه بناءً على تقرير الفريق الطبي الأساسي بالجمعية و فريق الطوارئ و ذلك حول الدور المخصص للعزل والتي جاءت كالتالى :

أوضح الفريق أن إجمالي عدد الإصابات ١٤ حالة تم شفاء حالتين واستقرار حالة ٩ من المسنين و ٣ حالات حرجة وتم التواصل مع وزيرة الصحة التي بدورها وجهت فريقها بعزل الحالات في مستشفيات العزل التابعة لها .

وتناشد الجمعية كافة مؤسسات المجتمع المدني والشركات بالتكاتف لتقديم الدعم للجمعية والمسنين تفعيلاً لدور المسئولية المجتمعية .