ضبط شخص استغل موقعه الوظيفي واستولى على 3 ملايين جنيه بقنا

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط موظف بإحدى الجهات الحكومية بقنا لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى والإستيلاء على أكثر من ثلاثة ملايين جنيه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، ولاسيما جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام دون وجه حق.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام محاسب (مسئول الدفع الإلكترونى بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) بإستغلال موقعه الوظيفى كونه مسئول الدفع الإلكترونى وإستولى على مبلغ (ثلاثة مليون ومائتان وستون ألف وثلاثمائة وأربعون جنيه) قيمة إستقطاعات لحساب بعض الجهات الحكومية وإصدار أوامر دفع وهمية تفيد سداد تلك المبالغ للجهات المستحقة.

وأضافت التحريات قيامه بالإستيلاء على مبلغ ( 554924 جنيهاً) من خلال إصدار أوامر دفع وهمية لبعض الشركات وقيامه بالإستيلاء على تلك المبالغ لنفسه حيث تبين عدم وجود أية تعاملات مع تلك الشركات.

وأشارت التحريات إلى قيام المذكور بإيداع المبالغ المالية المستولى عليها بحسابه الشخصى بأحد البنوك والتى بلغ إجماليها ( 3815264 جنيهاً).

تأكد ذلك بتقرير اللجنة المختصة بالجهة المُشار إليها، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.