شركة المقاولات المصرية: تسوية ديون للبنك الأهلى بقيمة 700 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس محب سالم ، رئيس مجلس ادارة شركة المقاولات المصرية ، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام ،إنه تم توقيع اتفاق تسوية ديون لصالح البنك الأهلى المصرى ، بقيمة 700 مليون جنيه ، حيث وافق على مبادلة الديون بقطع أراضي مملوكة للشركة بعد إعادة تقييمها.

و أضاف محب سالم لـ"اليوم السابع": وافق البنك على زيادة تسهيلات الشركة بإصدار خطابات ضمان داخل وخارج مصر بنحو 250 مليون جنيه ليصبح المتاح نحو 500 مليون جنيه، وكذا إتاحة تمويلات لعمليات الشركة بنحو 320 مليون جنيه.

و أوضح أنه يتم حاليا الاتفاق مع كافة الجهات الدائنة لتسوية مديونياتها وفق توجيهات الوزير هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ،من خلال مبادلة أراضى ، موضحا أن الشركة تسعى بشكل كبير لإنهاء كافة المشكلات العالقة ، مما يتيح لها الانطلاق بشكل افضل.

وأكد محب منير سالم أنه تم الاتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية لإنهاء مديونية بقيمة نحو 250 مليون جنيه، بمبادلة بجزء من الأراضي وتم بالفعل المعاينات اللازمة وجارى استكمال الإجراءات اللازمة وتقييم تلك الاراضى لنقل ملكيتها للهيئة .

يشار أن شركة المقاولات المصرية لم يتم دمجها فى اي شركة اخرى حرصا من القابضة للتشييد على تعميمها وحل ازمة السيولة لديها مع السعى لإسناد مشروعات جديدة لها، تساهم فى انتعاشها بجانب مشروعات الشركة فى دول الخليج العربى.