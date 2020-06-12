ذا صن: الأشخاص الذين يعانون من السمنة كانوا أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا

كتبت أمل علام

قالالأطباء إن الوجبات السريعة غير صحية وتسبب السمنة، وقالت صحيفة" The Sun"البريطانية: حث الخبراء الحكومة على دفع صناعة المواد الغذائية لفرض قيود على الترويج للأغذية غير الصحية.



الاطباء يتهمون الوجبات السريعة

يأتي ذلك حيث كشفت دراسات مختلفة أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة كانوا أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا، بينما حث خبراء آخرون الحكومة على النظر في جراحة إنقاص الوزن كحل للوباء.

وأضافت، أنه حتى الآن في المملكة المتحدة، قتل فيروس كورونا Covid-19 أكثر من 41 ألف شخص، وقال الخبراء إن على الحكومة "اغتنام هذه الفرصة".



الوجبات السريعة تسبب السمنة وتؤدى الى وفيات كورونا

وقال جراهام ماكجريجور، وأستاذ طب القلب والأوعية الدموية في بارتس ومستشفى لندن، المؤلف المشارك للدراسة، في مقال افتتاحي نشرته المجلة الطبية البريطانية إن القيود يمكن أن تقلل من الوفيات، على عكس معظم عوامل الخطر الأخرى التي تم تحديدها لفيروس كورونا Covid-19 مثل العمر والجنس والعرق، تعتبر السمنة عامل خطر قابل للتعديل، لهذا السبب يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تغتنم الفرصة لمساعدة الناس على تناول طعام أكثر صحة، وإنفاذ التدابير لتقييد الترويج للأغذية غير الصحية وتسويقها والإعلان عنها وضمان إعادة تكوينها بأن تحتوى كمية أقل بكثير من الملح، والسكر، والدهون المشبعة، حيث سيقلل هذا من الوفيات الناجمة عن هذا كورونا فيروس الوحشي، والعديد من الأمراض المزمنة الأخرى.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن 78 % من حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في المملكة المتحدة كانت من أشخاص يعانون من زيادة الوزن، هذا بينما كان 62% من الوفيات في المستشفيات من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

وقالت الصحيفة، يمكن أن تؤدي السمنة إلى عدد من الحالات الخطيرة الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع 2 ، وأمراض القلب والسكتة الدماغية، والسرطان، عندما بدأ الفيروس في التسلل إلى المملكة المتحدة في مارس وبدأت شائعات عن حظر الانتشار تنتشر، بدأ الكثير من الناس في الذعر، مما لجا الناس إلى التهافت على محلات السوبر ماركت لشراء مختلف السلع، واصبحت الرفوف في محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء البلاد فارغة.

وقال الباحثون، إن هذا إلى جانب زيادة الفقر في الأغذية الصحية، فانه أيضا يحد من قدرة الناس على الوصول إلى الأطعمة الطازجة، هذا يميل التوازن نحو استهلاك أكبر للأطعمة المصنعة بشكل كبير، وتلك التي لها فترة صلاحية طويلة، والتي عادة ما تكون عالية في الملح والسكر والدهون المشبعة.

وأضافوا، إن الحكومة "فعلت القليل" لمكافحة السمنة في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من فرض ضريبة السكر.

كتب الباحثون: "إن تقليل الملح والسكر والدهون المشبعة في جميع المجالات سيحسن النظام الغذائي لجميع السكان، مضيفة بأن حصيلة المرض والوفيات من فيروس كورونا Covid-19 جعلت هذا أكثر وضوحا وأكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وقال اتحاد الأغذية والمشروبات (FDF) إن آراء البروفيسور ماكجريجور، بشأن صناعة الأغذية معروفة جيدًا، مضيفا بأن الشركات المصنعة تعمل بشكل كامل مع مجموعة واسعة من المبادرات التي تقودها الحكومة والمصممة لمواجهة التحدي الكبير للصحة العامة من السمنة، إن العمل التطوعي لأعضاء قوات الدفاع من أجل الديمقراطية يحقق بالفعل تغييرات كبيرة، بالمقارنة مع 4 سنوات مضت، يساهم اتحاد الأغذية والمشروبات "FDF "، في خفض السعرات الحرارية في الأطعمة بنسبة 11%، وخفض محتوى السكر بنسبة 11%، وخفض مستوى الملح بنسبة 14%.

وقال إن الحكومة بحاجة إلى استثمار الأموال في تدابير محددة لدعم الأشخاص والمناطق الأكثر تضررا من السمنة، مضيفا، نعتقد أن نهج أسلوب حياة كامل سيكون أكثر فعالية، مع التركيز على كيفية تحقيق نظام غذائي متوازن، والحفاظ على النشاط.