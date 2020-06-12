جلعاد تتعاقد مع شركة هندية لتصنيع جرعات من ريمديسفير لتوزيعه فى 127 دولة

كتبت هند عادل

أعلنت شركة الأدوية الهندية زيدوس كاديلا اليوم الجمعة أنها وقعت اتفاقية ترخيص غير حصرية مع شركة جلعاد ساينس لتصنيع وتسويق الدواء المضاد للفيروسات ريمديسفير، وهو أول علاج يظهر تحسنًا في تجارب علاج مصابى فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" انضمت الشركة الهندية لعدد من شركات الأدوية الهندية الأخرى ذات الملكية الخاصة في توقيع اتفاقيات غير حصرية مع جلعاد الأمريكية.

وتتم مراقبة الدراسات السريرية التي تنطوي على الدواء عن كثب بينما تبحث الدول عن علاجات للمرض الذي أصاب أكثر من 7 ملايين شخص وقتل أكثر من 400 ألف شخص على مستوى العالم.

وتمت الموافقة على الدواء، الذي يتم إعطاؤه عن طريق الوريد في المستشفيات، بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ في المرضى المصابين بأمراض شديدة في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية.

وكجزء من الاتفاقية، ستحصل الشركة الهندية على خبرة التصنيع من جلعاد لتصنيع المكون الصيدلاني النشط من ريمديسفير والمنتج النهائي، وستقود الشركة الهندية Zydus بتسويقه في 127 دولة، بما في ذلك الهند.

من جانب آخر أعلنت منظمة الصحة الأوروبية أنها تلقت طلبا من شركة الأدوية الأمريكية جلعاد ساينس للموافقة على دوائها المضاد للفيروسات، ريمديسيفير، كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان: "يتم تقييم فوائد ومخاطر العقار ويمكن إصدار رأي في غضون أسابيع". وتعهدت منظمة الصحة الأوروبية بإجراء مراجعة سريعة لعقار ريميديسفير المحتمل لعلاج مصابى فيروس كورونا والمملوك لشركة جلعاد ساينس الأمريكية، وقالت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إن الجدول الزمني للجنة الأدوية البشرية لتقييم الدواء "سيتم تخفيضه إلى الحد الأدنى ، ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من إخطار رئيس منظمة الصحة الأوربية للبرلمان الأوروبي بأنه قد يعطي ضوءًا أخضر مبدئيًا لبيع ريمديسفير كعلاج لفيروس كورونا، خاصة أنه لا يوجد حاليًا أي دواء أو لقاح معتمد للمرض شديد العدوى وأحيانًا مميت.