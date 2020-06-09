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المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية لـ 10 يوليو ضمن إجراءات مكافحة كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:53 م
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية لـ 10 يوليو ضمن إجراءات مكافحة كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت السلطات المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يوليو المقبل ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 135 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8437 حالة في المغرب.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 331134 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية لوزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بمدينتي طنجة ومراكش، ليستقر عدد الوفيات في 210 حالات. بينما تم التأكد من 85 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7493.

وتهيب وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.


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فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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