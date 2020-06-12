اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الصفراء في حليب الثدي.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:00 ص
الصفراء في حليب الثدي.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج الصفراء فى حليب الثدى
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
اليرقان أو الصفراء الذي يتسبب في تحول لون الجسم والعينين إلى اللون الأصفر أمر شائع جدًا في كل من الأطفال والبالغين،  ومع ذلك ، قد لا تكون قد سمعت عن اليرقان في لبن الثدي وهو نوع نادر من اليرقان يحدث عند الرضاعة الطبيعية. 
 
هذه الحالة نادرة جدًا وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"  لدرجة أن حوالي 3 % فقط من الأطفال حديثي الولادة يصابون بها.
ويجب على الآباء أن يكونوا متيقظين لأي علامة غير عادية من الطفل لحمايته من هذه المشكلة،  إذا تركت دون علاج لفترة طويلة ، فقد يعاني طفلك من عواقب صحية شديدة مثل فقدان السمع ، وتلف في الدماغ ، وما إلى ذلك. 

ما هو اليرقان في حليب الثدي

اليرقان أمر شائع ولكن اليرقان في حليب الثدي نادر، لأنه له صلة بحليب الثدي، فعادة ما يصاب حديثو الولادة باليرقان بعد الولادة حيث لا يزال الكبد يعاني من نقص في النمو للتخلص من صبغة البيليروبين التي تسبب اليرقان والاصفرار

,يولد الأطفال بعدد أكبر من خلايا الدم الحمراء حيث يتم إنتاج البيليروبين عند انهيار كرات الدم الحمراء ، لذلك ينتج جسم الطفل كميات أكبر من هذا الصباغ الأصفر.

ويعتبر الكبد هو  المسؤول عن إخراج هذا الصباغ من الجسم عن طريق معالجته إلى الأمعاء، ويصاب المرء باليرقان عندما يعاني الكبد من سوء الأداء، و بما أن كبد الطفل ليس متطورًا جدًا ، فقد يتسبب في بقاء البيليروبين في الجسم مما يسبب اليرقان.
 
يرتبط اليرقان في لبن الثدي بالإرضاع من الثدي حيث يُفترض أن لبن الثدي يحتوي على مادة تمنع انهيار البيليروبين، و في معظم الحالات ، يتم علاجه من تلقاء نفسه ولكن من الأفضل استشارة الطبيب.
 

أسباب اليرقان في لبن الأم

كما ذكر أعلاه ، فإن السبب الرئيسي ليرقان حليب الثدي هو مادة في حليب الأم تعوق عملية تحطيم صبغة البيليروبين، وعندما يزيد تركيز البيليروبين في الجسم ، فإنه يسبب اصفرارًا وهو العلامة الرئيسية لليرقان، عندما يبدأ كبد الطفل في النمو ، يمكن أن يتحلل البيليروبين بسهولة.

أعراض اليرقان في حليب الثدي

قد يُظهر طفلك حديث الولادة هذه الأعراض في غضون أسبوع من الولادة وهي مؤشرات على اليرقان في لبن الثدي:
 
اصفرار الجلد والعينين
بكاء مستمر عالي النبرة
خمول
إعياء
وكل رضيع حديث الولادة معرض لخطر الإصابة باليرقان في لبن الثدي، ولكن في بعض الحالات ، يكون هذا وراثيًا حيث يعاني شخص من عائلته من اليرقان في لبن الثدي، وهذا يزيد من فرص حصول المولود الجديد على اليرقان في لبن الثدي.
 

علاج اليرقان في لبن الثدي

عندما يرى الآباء أي أعراض لليرقان في الطفل ، يجب رؤية طبيب الأطفال لفحص الطفل. أيضا ، قد يقوم الطبيب بإجراء فحص الدم للتحقق من مستوى البيليروبين في جسم الطفل، و فقط بعد التشخيص ، يمكن للطبيب اقتراح العلاج.أيضا ، هناك العديد من علاجات الايورفيدا المتاحة لليرقان ، ولكن تدخل الخبراء مطلوب.
 
ومع ذلك ، لا ينصح بوقف الرضاعة الطبيعية،  فيمكن أن يساعد حليب التغذية الطفل على تمرير البيليروبين من خلال البراز، فيمكن يمكن أن يهدأ اليرقان الخفيف بمرور الوقت. 
 
فقط الحالات الشديدة تتطلب عناية طبية. يمكن لطبيبك أن يرشدك بشكل أفضل حول العملية. كلما رأيت أي أعراض غير عادية في الطفل ، استشر الطبيب لتجنب أي حالة خطيرة أو كامنة.
 

الرضاعة الطبيعية

حليب الثدى

الصفراء

الكبد

اليرقان

لبن الثدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

صور.. تعرف على حكاية إنشاء باب النصر بالقاهرة الفاطمية وسر صده للغزاة

صور.. تعرف على حكاية إنشاء باب النصر بالقاهرة الفاطمية وسر صده للغزاة

محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء المقبل

محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء المقبل

الأوقاف: لا صحة لفتح المساجد اليوم وبث صلاة الجمعة من مسجد الحسين فقط

الأوقاف: لا صحة لفتح المساجد اليوم وبث صلاة الجمعة من مسجد الحسين فقط

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة