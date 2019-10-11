فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

كتبت نهير عبد النبى

الصفراء أو اليرقان من الأمراض الشائعة بين الأطفال حديثى الولادة، خصوصاً الأطفال المبتسرين الذين تمت ولادتهم قبل موعدهم، وهى عبارة عن اصفرار لون الجلد والعيون نتيجة زيادة نسبة البيليروبين فى دم المولود.

وبحسب موقع webmd ، فإن هناك بعض النصائح لوقاية الطفل من الصفراء هى:

1: ينصح بإرضاع الطفل باستمرار

لأن لبن الأم يحتوى على العديد من العناصر والفيتامينات التى تحميه من مرض الصفراء.

2: تابعى طفلك أولاً بأول بعد ولادته مع ملاحظة لونه

فى حال حدوث تغير أو اصفرار فى لون بشرته وعينيه يجب زيارة الطبيب فورا.

3: يجب فحص الأم جيداً أثناء فترة الحمل

للتأكد من عدم وجود أجسام مضادة أو أى مشاكل تصيب الجنين

4: ينصح الأم الحامل بتجنب تناول المشروبات الكحولية والتدخين

لأنه يزيد من خطر الإصابة بالولادة المبكرة، وبالتالى إصابة الطفل بمرض الصفراء

5: ينصح باتباع الأم نظاما غذائيا صحيا غنيا بالخضروات والفواكه أثناء فترة الحمل.