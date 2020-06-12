الأحد إعلان الفائزين بجائزة "عزيزة حسين ومارى أسعد للقضاء على ختان الإناث"

كتب محمود راغب

تعقد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى الطفولة والأمومة يوم الاحد القادم مؤتمراً صحفياً عبر الإنترنت بتقنية zoom، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام.

يتحدث في المؤتمر الصحفي كل من الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتوره سحر السنباطي الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن جهود اللجنة خلال عام ،والإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "عزيزة حسين وماري أسعد للقضاء على ختان الإناث" لعام 2020 .

جدير بالذكر أن اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الذي يوافق 14 يونيو، وهو اليوم الذي شهد مقتل الطفلة بدور على يد طبيبة في محافظة المنيا عام 2007.