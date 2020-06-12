إصابة عدد من العاملين ومستثمرى العاشر وأكتوبر بفيروس كورونا

كتب هانى الحوتى

تواصلت إصابة عدد من رجال الأعمال والعاملين بمصانع أكبر منطقتين صناعيتين في مصر وهما العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذى تجهز فيه جمعية مستثمري العاشر من رمضان لإطلاق أول مركز عزل لمرضي الفيروس بطاقة 30 سرير على نفقتها الخاصة خلال الأسبوع المقبل، كما تعمل على تشديد الحملات على المصانع للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

ففي المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، أصيب أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ويملك مصنعين للرخام بالمنطقة الصناعية، وأسرته بفيروس كورونا، ويخضع للعزل المنزلي وتتحسن حالته، ولم يكن أول حالة بين صفوف مستثمري أكتوبر، إذ سبق إصابة المهندس مصطفى منصور، ويعمل بالاستثمار العقاري بمدينة أكتوبر، من الفيروس، وتماثل الشفاء، فيما يبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس بين العاملين نحو 20 حالة، وفقاً للدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر.

وكان رجل الأعمال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، قد أعلن عن التبرع بنحو 1.3 مليون جنيه لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا من خلال توفير المستلزمات الطبية لأطباء الطوارئ في مستشفيات الحجر الصحي، وقسمت التبرعات بواقع 100 ألف جنيه لمبادرة الشراء الموحد التى يقودها اتحاد الصناعات، و400 ألف جنيه لصالح جمعية أهل مصر.

أما في منطقة العاشر من رمضان، وصلت حالات الإصابة بين كافة سكان المدينة بين عمالين وإداريين وسكان إلى نحو 101 حالة، تماثل 50 منها للشفاء، فيما يتلقى 51 حالة العلاج بمستشفيات العزل، هذا بخلاف المخالطين، والذين لم يتأكد إصابتهم من عدمه، وذلك بحسب أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان.

وأضاف "رضا الأمين"، أن الجمعية تواصل بالتعاون مع الأجهزة المعنية توجيه حملات للتأكد من إلتزام المصانع بالإجراءات الوقائية من عدمه، وتحرير محاضر وغلق المخالفين.

فيما يجهز رجل الأعمال محي حافظ، لإطلاق أول مركز عزل لمرضى فيروس كورونا، بتكلفة 27 مليون جنيه ممولة من مستثمري العاشر من رمضان، بطاقة 30 سرير طبي مجهز على أعلى معايير طبية، بهدف مساندة الدولة فى إجرائتها التي تقوم بها لمكافحة جائحة كورونا من خلال الاهتمام بالعمالة الموجوده بمدينة العاشر من رمضان.

وسبق أن أصيب رجال أعمال بفيروس كورونا المستجد، حيث توفي رجل الأعمال منصور الجمال جراء الفيروس، فيما أعلن نجيب ساويرس عن اكتشاف شقيقه "سميح" إصابته بالفيروس خلال تواجده في سويسرا لإجراء عملية جراحية، وتماثل للشفاء خلال 3 أيام فقط.