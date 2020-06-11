وكيل أوقاف الإسكندرية يكلف مديرى الإدارات والدعوة بالسيطرة على المساجد

الإسكندرية - أسماء على بدر

وجه الشيخ محمد خشبة ، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية ، والشيخ هاشم الفقي ، مدير عام الدعوة ، اليوم ، إلى إدارات العامرية أول والعامرية ثان وبرج العرب لفصل الاختصاصات وتنشيط العمل الدعوى فى الأماكن المتاخمة بين الإدارات والتعرف على أرض الواقع بحدود الإدارات الحدودية والسيطرة على المساجد.

بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لضبط العمل والسيطرة على المساجد والمتابعة الميدانية وضبط العمل ، وذلك بحضور الشيخ ابراهيم عبد اللطيف مدير برج العرب ، والشيخ احمد عاشور مدير العامرية ثان، والشيخ عبد الرازق عبد الله مدير العامرية أول.

وقال الشيخ هاشم الفقي ، مدير عام الدعوة ، "إننا فى فترة تستوجب على الجميع العمل بجد واجتهاد وتفانى لخدمة الوطن ومصلحته وذلك لأن خدمة الوطن ومصلحته لا تنفك عن خدمة الدين وهى منه والله نسأل أن يوفق قادة البلاد إلى ما فيه الخير والسداد والرشاد " .

كما أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عن أماكن توزيع صكوك الأضحية بالمحافظة، والتى يتم توزيعها تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية .

وقالت أوقاف الإسكندرية فى بيان لها اليوم، أنه تم إعداد لجان استعدادا لتلقى الأموال الخاصة بالراغبين فى الاشتراك فى صكوك الأضاحى، وعلى رأس هذه اللجان اللجنة الرئيسية بالمديرية برئاسة

1- الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية

م : 0122430123‪1

01000427427‪

2- الشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة

م : 01067521116

01270601272

3- الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة

م : 01010155236‪

كما تم إنشاء لجنة فرعية بكل إدارة فى جميع أنحاء المحافظة والتى تم توزيعها على النحو التالى:

1- شرق عمارات الاوقاف الدور الارضى بجوار مسجد على بن ابى طالب

المسئول : الشيخ حاتم ابو بكر عبد الكريم 01022118947

2- محرم بك طريق السريع اعلى مسجد الرحمن

المسئول : الشيخ عبد الوهاب محمد عبد المطلب دويدار

م : 01030552202

3- العجمى الهانوفيل الرئيسى اعلى مسجد محمد موسى

المسئول : الشيخ محمد حسين ابو زيد

01143600720

4- وسط اعلى مسجد سيدى عبد الرزاق

المسئول: الشيخ ابراهيم رمضان سالم فرج

01024051234

5- المنتزة شارع 45 العصافره قبلى اعلى مسجد الصابرين

المسئول الشيخ محمد عبد العزيز عوض

01222826119

6- العامرية اول عرب العراوه اعلى مسجد النور المحمدى بجوار القسم

المسئول الشيخ عبد الرازق عبد الله عبد الرازق

01223351030