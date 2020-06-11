وزير الخزانة الأمريكى: ندرس ردودا مختلفة على القانون الصينى الخاص بهونج كونج

رويترز

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس ردودا مختلفة على قانون الأمن القومى الصينى الخاص بهونج كونج.

وتفاقم التوتر بين واشنطن وبكين خلال الشهور القليلة الماضية بعد التوقيع على اتفاق المرحلة واحد التجاري في يناير إذ نشبت خلافات بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا وقانون الأمن القومي المقترح الذي سيعزز سيطرة الصين على هونج كونج.

وقال منوتشين للصحفيين، إنه يتوقع التزام الصين ببنود اتفاق المرحلة واحد الذي دعا إلى مشتريات صينية إضافية للسلع والخدمات الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين، بالرغم من التراجع الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة.