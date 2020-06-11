اليوم السابع
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صور.. محافظ المنوفية: وحدة تدخل سريع جديدة لدعم منظومة النظافة بـ25 مليون جنيه

الخميس، 11 يونيو 2020 09:53 ص
صور.. محافظ المنوفية: وحدة تدخل سريع جديدة لدعم منظومة النظافة بـ25 مليون جنيه معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن إنشاء وحدة جديدة للتدخل السريع بتكلفة تقدر بـ (25) مليون جنيه ، كمرحلة أولى لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مشيراً إلى أنه قد تم رصد مبلغ (30) مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة كدعم فى المرحلة الثانية وذلك للتدخل الفورى والتعامل مع مختلف بؤر وتجمعات القمامة والحد من انتشارها.

هذا وقد أصدر محافظ المنوفية ، قراراُ بتعيين السيد سالم الجندى مديراً لوحدة التدخل السريع ، مشدداً على ضرورة الحفاظ على معدات الوحدة وتعظيم مواردها لصالح التنمية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والقرى .

حيث أوضح اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ، إلى أن وحدة التدخل السريع ستبدأ العمل بقوة 2 سيارة حمولة 70 طن وعدد 3 سيارات حمولة 20 طن و2 لودر كبير وكذا 2 لودر زاحف ، هذا وتضم وحدة التدخل السريع عدد 3 معدات مكنسية للإرتقاء وتحسين الخدمات المقدمة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن إنشاء وحدة التدخل السريع يأتى فى إطار خطة المحافظة لتحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة وإعادة المنوفية إلى سابق عهدها ، كما أكد على أن قطاع منظومة النظافة وتحسين البيئة سيشهدان طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة من خلال تفعيل وإستخدام معدات الوحدة والعمل على تحسين مستوى منظومة النظافة بدائرة المحافظة.

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معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بالمنوفية

 

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معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بالمنوفية

 

WhatsApp Image 2020-06-10 at 3.12.49 PM (2)
معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بالمنوفية

WhatsApp Image 2020-06-10 at 3.12.49 PM

معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بالمنوفية

WhatsApp Image 2020-06-10 at 3.12.50 PM (1)

معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بالمنوفية

WhatsApp Image 2020-06-10 at 3.12.50 PM (2)

معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بالمنوفية

WhatsApp Image 2020-06-10 at 3.12.50 PM

معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بالمنوفية

WhatsApp Image 2020-06-10 at 3.12.51 PM (1)

معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بالمنوفية

WhatsApp Image 2020-06-10 at 3.12.51 PM

معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بالمنوفية

 


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