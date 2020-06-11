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صور.. مبادرة "إرادة شعب الشرقية " تنطلق لتوعية المواطنين بمخاطر كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 03:21 م
صور.. مبادرة "إرادة شعب الشرقية " تنطلق لتوعية المواطنين بمخاطر كورونا فعاليات مبادرة إرادة شعب الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار فاعليات مبادرة "إرادة شعب الشرقية" بمراكز ومدن  المحافظة لتقديم التوعية للمواطنين وتوزيع الكمامات عليهم وإرشادهم  بضرورة إرتداء الكمامات الواقية وكيفية التخلص الآمن منها حرصاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابه بالفيروسات.

وأشاد المحافظ بتضافر الجهود بين الجهاز التنفيذى والمجتمع المدنى لمجابهه إنتشار فيروس كورونا لتقليل فرصة الإصابه بالفيروس وذلك من خلال منع التجمعات والحفاظ على التباعد الإجتماعى والإلتزام بارتداء الكمامة الواقية فى المواصلات العامة والمصالح الحكومية والبنوك والمحال التجارية وإستخدام المطهرات بصفه مستمره للإستخدام الشخصى أو المنزلى حرصاً على سلامة المواطنين.

تجدر الإشاره إلى أن أعضاء فريق مبادرة "إرادة شعب الشرقية" قد قاموا بزيارة مراكز ومدن الزقازيق- ابوكبير - فاقوس - ديرب نجم -العاشر  من رمضان - اولاد صقر لتوعية المواطنين  لتجنب الإختلاط والبقاء في المنزل وإرتداء الكمامة حفاظاً علي الصحة العامة  و كيفية التخلص من الواقيات مثل الكمامة والجوانتي بطريقة سليمة والحفاظ علي مسافة مناسبة بين الافراد حفاظا على سلامتهم وتم توزيع ايضا الكمامات علي المواطنين واستخدام جهاز الكاشف الحرارى امام المصالح الحكوميه والبنوك .

فتوجه أعضاء الفريق لمركز أولاد صقر ووحداته المحلية  لقرى بنى حسن وقصاصين الازهار.

وفى مركز ومدينة ديرب نجم قام أعضاء المبادرة بزيارة  المحلات التجارية الموجودة فى منطقه ميدان العروبة وتم التنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالعصايد لتقديم  النصائح للتوعوية للاهالى بقرية العصايد والقرى التابعة للوحدة

وفى مركز الزقازيق توجه أعضاء المبادرة لشوارع المحافظة وسعد زغلول ومولد النبى فتم المرور على البنوك ومكاتب الصرافه والمحال التجاريه والمطاعم لتوزيع الكمامات الواقية على المواطنين

وفى مركز ومدينه ابوكبير قام  فريق المبادره بالمرور على المواطنين والعاملين بالمصالح الحكومية  بمنازلهم والمتواجدون بالشوارع لتقديم التوعية بارتداء الكمامه والتباعد الاجتماعى.

 

فعاليات مبادرة إرادة شعب الشرقية (1)
فعاليات مبادرة إرادة شعب الشرقية (1)

 

فعاليات مبادرة إرادة شعب الشرقية (2)
فعاليات مبادرة إرادة شعب الشرقية (2)

 

فعاليات مبادرة إرادة شعب الشرقية (3)
فعاليات مبادرة إرادة شعب الشرقية (3)

 

فعاليات مبادرة إرادة شعب الشرقية (4)
فعاليات مبادرة إرادة شعب الشرقية (4)

 

فعاليات مبادرة إرادة شعب الشرقية (5)
فعاليات مبادرة إرادة شعب الشرقية (5)

 

 


مبادرة إرادة شعب الشرقية

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فيروس كورونا

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