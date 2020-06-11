"تعليم المنيا": اجتماع مع الإدارات التعليمية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

المنيا - حسن عبد الغفار

قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه سوف يعقد اجتماعا الاثنين القادم بالادارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة وذلك بشأن الاستعداد الجيد لامتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالى 2019 / 2020.

وأضاف أنه تقرر عقد اجتماع عبر شبكة الفيديو كنفرنس من خلال برنامج ( cisco wedex ) للتواصل المباشر والسريع بجميع الادارات والمديريات التعليمية وذلك يوم الاثنين الموافق 15 / 6 / 2020 الساعة الثانية عشر ظهراَ مع المرشحين للمشاركة فى اعمال الامتحانات ( رؤساء لجان سير امتحانات ــ مراقبين اوائل ــ وكذلك رؤساء مراكز توزيع الكراسات الامتحانية ) كل فى ادارته وطالب عزب مديري الادارات التعليمية تجهيز مقر لحضور المستهدفين بالتجهيزات التكنولوجيه اللازمه ، مع تكليف التطوير التكنو لوجى بالتنفيذ من الناحية الفنية .

ولفت عزب إلى أن على المنتدبين لاعمال امتحانات الدبلومات الفنية صناعى ــ زراعى ــ تجارى ــ فندقى للعام الدراسى 2019 / 2020 والذين يرغبون فى تقديم اعتذارات عن اعمال الامتحانات ، فى حالة وجود اعتذارات يكون من خلال المندوب المفوض من جهة العمل ويكون الاعتذار.

واضاف أن الحالات المرضية والمعلمات من لها طفل رضيع وكذلك فى حال تكليف الزوج والزوجه ، يقدمون الأوراق الخاصة بطلب الاعتذار .