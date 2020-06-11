تحرير 13 محضرا وضبط كمامات فى حملة حماية المستهلك ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية مواصلة الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات، وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ،ومباحث التموين، والرقابة التموينية بمديرية التموين،والعلاج الحر، والصيدلة ، ولجان الرقابة المتنوعة بديوان عام المحافظة وباقي الجهات ذات الصلة،وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

جاء ذلك خلال مناقشته اليوم الخميس، لتقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات الرقابة واتخاذ كل الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بالشكل المطلوب، ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار بعض السلع والمغالاة في الأسعار والالتزام بالاشتراطات الصحية.

وتضمن التقرير،الذى عرضه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، الإشارة إلى قيام اللجنة بعمل حملة تفتيشية مفاجئة بدائرة مركز بني سويف ومدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر بواقع 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ومحضر لضبط كمامات في مكان غير مرخص بتداولها "سوبر ماركت"، و5 محاضر بيع"سجائر"بأزيد من السعر، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.















































