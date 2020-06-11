المصرية للاتصالات: 6.2 مليون مشترك بالموبايل و9.5 بالتليفون الأرضى بنهاية مارس

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE، عن قوائم المالية المجمعه للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، والتي أظهرت خلالها نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث وصل عدد مشتركي الخطوط الأرضية إلى 9.5 مليون اشتراك بنسبة زيادة 18% مقارنة ب9% في الربع الأول عام 2019، ووصل حجم الاشتراكات بالخطوط المحمولة الي 6.2 مليون اشتراك بنسبة نمو بلغت 46% مقارنة بـ 21% عام 2019، وعلى صعيد خدمات البيانات فقد وصل حجم الاشتراكات إلى 5.9 مليون اشتراك بنسبة نمو تصل إلى 7%مقارنة بـ2 % في الربع الأول عام 2019.

فيما كانت الشركة قد ذكرت بوقت سابق، أن إيرادات خدمات البيانات تشهد ارتفاع وساهمت بنسبة 65% في نمو اجمالي الإيرادات متبوعة بالزيادة في إيرادات مشروعات الكوابل وإيرادات خدمات الصوت، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من استثماراتها في البنية التحتية.

بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 7 مليارات جنيه بنسبة نمو قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، يأتي ذلك النمو نتيجة ارتفاع إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 24% والمدعومة بالزيادة في خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واستقر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومحققا هامش ربح قدره 33% مدفوعا بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.

وبلغ الربح التشغيلي 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بنمو الإيرادات والتي محت أثر الزيادة في مصروف الاهلاك والاستهلاك والبالغ 38% مقارنة بنفس المدة من العام السابق نتيجة لخطة العمل المكثفة الخاصة بتطوير البنية التحتية.

وحقق صافي الربح بعد الضرائب 1.3 مليار جنيه بانخفاض قدره 19% عن العام السابق حيث أدى الانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون والذي بلغ 28% إلى الحد من أثر نمو الأداء التشغيلي وأرباح فروق العملة.