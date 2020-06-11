المشدد 15 سنة لسائق قتل شقيقه الأكبر لخلاف على بناء سور بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى جلستها المعنعقدة اليوم، بمعاقبة سائق قتل شقيقه الأكبر بقرية تابعة لمركز فاقوس بالسكين بأن سدد له 3 طعنات، لخلافات بينهما علي بناء سور، بالسجن المشدد 15 سنة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد وفيق طه، وعضوية المستشارين أحمد مصطفي، ومحمد فتحى شوك وسكرتارية وائل عبد المنعم، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 21955 لسنة 2018 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة رقم 708 كلي شمال الزقازيق، ليوم 20 أبريل، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، بوصول" محمد ح ع" 63 سنة موظف بالمعاش، مقيم قرية تابعة لدائرة المركز، إلي مستشفي فاقوس العام جثة هامدة، أثر إصابته بثلاثة طعنات متفرقة بالصدر والطرف العلوي الأيسر واليد اليمني.

وتوصلت التحريات التي قتم بها الرائد أسامة العطار، رئيس المباحث ومعاونيه، إلي قيام " علي ح ع" 58 سنة سائق، بقتل شقيقه الأكبر، تبين من التحقيقات أن المتهم يعاني مؤخرا من حالة نفسية سيئة ويوم الحادث شاهد شقيقه يقوم ببناء سور بجوار مسكنه، فنهره وقام بتوجيه السباب له وحدثت بينهما مشادة وتوجه المتهم إلي داخل المنزل وسدد لشقيقه الأكبر 3 طعنات، ولاذا بالفرار، وتم القبض عليه وإحالته من قبل النيابة العامة، إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.